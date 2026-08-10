रांची: छात्रों के मार्च को 'स्पाइडर मैन' का साथ, 'पुष्पा' बोले- झुकेंगे नहीं

झारखंड में परीक्षा में अनियमितताओं का विरोध कर रहे छात्रों ने सोमवार (10 अगस्त) को विधानसभा की ओर मार्च किया. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें कीं और लाठीचार्ज भी किया. इस बीच एक शख्स फिल्मी किरदार 'पुष्पा' की वेशभूषा में विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुआ. इस दौरान उसने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक झारखंड के छात्र झुकेंगे नहीं.

'हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए'

उसने जंतर-मंतर में हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, ''कई बड़े अभिनेता और इन्फ्लुएंसर जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे थे. ये भी छात्र हैं, वो भी छात्र थे. हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. ये मुद्दा नेशनल मीडिया तक पहुंचना चाहिए और इन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए.''

#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | A man dressed up as film character 'Pushpa' and joining 'Vidhan Sabha Gherao' march, says, "..Jharkhand ke students jhukenge nahi, rukenge nahi, jab tak nyay milega nahi..."



"I have come to protest in 'Pushpa style'.… pic.twitter.com/96TfwsXuvb — ANI (@ANI) August 10, 2026

'बच्चों के आगे सरकार को झुकना चाहिए'

'पुष्पा' के पहनावे में आए शख्स ने आगे कहा, ''मां-बाप झुक जाते हैं बच्चों के आगे, सरकार को भी झुकना चाहिए इन बच्चों के आगे, अच्छे-अच्छे झुक जाते हैं बच्चों के आगे. झारखंड के छात्र झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं. सीएम साहब का आज जन्मदिन है. सभी झारखंडवासियों की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बधाई. उन्हें स्टूडेंट को गिफ्ट देना चाहिए.''

'स्पाइडर मैन' भी मार्च में हुआ शामिल

वहीं, झारखंड विधानसभा घेराव मार्च में 'स्पाइडर मैन' भी शामिल हुआ. उसने कहा, ''हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडर मैन के कानों में आवाज जा रही है. आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है.

छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी

बता दें कि जेपीएससी-जेएसएससी समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन सोमवार (10 अगस्त) को 17वें दिन भी जारी है. प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा भवन के बाहर से सुबह करीब साढ़े 10 बजे मार्च शुरू किया. इस मुद्दे पर 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) नेता देवेंद्रनाथ महतो एंबुलेंस में बैठकर इस मार्च में शामिल हुए.

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