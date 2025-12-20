हिजाब विवाद: मैंने फैसला कर लिया है...', डॉ नुसरत को जॉब ऑफर के बाद झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी एक और ऐलान
Nitish Kumar Hijab Row: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इससे पहले डॉक्टर नुसरत को झारखंड में जॉब ऑफर की थी. इसके बाद उन्होंने अब एक और ऐलान कर दिया है.
बिहार के CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बाद महिला डॉक्टर नुसरत को झारखंड में तीन लाख की नौकरी और सरकारी घर देने के बाद अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, "मैंने फैसला कर लिया है, अगर किसी के साथ ऐसा गलत बर्ताव होता है तो मैं आगे आऊंगा." उन्होंने ये भी कहा कि आपने उसे परेशान किया है. लोगों में गुस्सा है.
उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में, मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई लड़की झारखंड आती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा. मैं उसे सरकारी नौकरी दूंगा. मैं उसे उसकी पसंद की पोस्टिंग दूंगा. मैं उसे 3 लाख रुपये सैलरी दूंगा और मैं उसे एक सरकारी फ्लैट दूंगा.
इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हम यहां जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने देंगे और जो कोई भी ऐसा बर्ताव करेगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे. डॉक्टरों में गुस्सा है.
