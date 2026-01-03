झारखंड में बहू के मायके वालों ने की ससुर की हत्या, बेटे ने लगाई न्याय की गुहार

झारखंड के गिरिडीह में घरेलू विवाद में बेटे के ससुराल वालों ने उसके पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी. यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिचाकी गांव का है. जहां देर रात ससुर और बहू की मामूली विवाद के बाद बहू के मायके वालों ने ससुर की पिट-पीटकर हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार बताया गया कि ससुर और बहू के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद बहू ने अपने मायके वालों को बुलाया. जिसमें कहा सुनी होने लगी और इसी बीच विवाद ने विकराल रूप ले लिया और लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ससुर की हत्या कर दी गई.

पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने लगाई न्याय की गुहार

मायके वालो से मारपीट के बाद ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें सरिया स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने मरीज को धनबाद रेफर कर दिया. धनबाद ले जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही भुवनेश्वर रविदास (ससुर)की मौत हो गई.

इस घटना की जानकारी मृतक के बेटा योगेंद्र राम ने सरिया थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया.

मायके वालों ने लाठी-डंडो से किया हमला

मृतक के पुत्र योगेंद्र राम ने बताया कि बीते 1 जनवरी को मेरे पिताजी की भाभी के साथ कहा सुनी हुई, जिसके बाद मामला शांत हो गया था. लेकिन भाभी रेखा देवी ने अपने मायके वालों को फोन करके बुलाया. इसके बाद मायके से उनके सभी परिवार वाले पहुंचे और मेरे परिवार वालों के साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दी.

गाली-गलौज के बाद, बात इतनी आगे बढ़ गई कि लाठी- डंडे चलने लगे. जिसके बीच मेरे पिताजी भुवनेश्वर रविदास को लाठी से चोट लगी और वह बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद भाभी के मायके से आए लोग मेरे पिता जी छाती पर चढ़कर गए.

पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी

इस घटने से बाद आनन -फानन में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया. धनबाद जाने के क्रम में बीच रास्ते में मेरे पिताजी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद बेटे ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. वहीं सरिया थाना पुलिस आवेदन मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है.