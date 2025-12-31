झारखंड में कोहरे का कहर, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, फ्लाइट्स पर भी असर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले दो दिन तक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया है. आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों के लिए घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट (सावधान रहने का) जारी किया गया है.

राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान गुमला रहा, जहां तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दो जनवरी को सुबह साढ़े आठ बजे तक गिरिडीह और देवघर सहित विभिन्न जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है. आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, इन जिलों में दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच रहने की संभावना है.

रांची में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, 'झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों में उत्तर-पश्चिम हवाओं के कारण शीत लहर और घने कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो रही है. आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में लोहरदगा और डाल्टनगंज में तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 5.2 डिग्री, जबकि बोकारो में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

फ्लाइट्स की टाइमिंग बदली

राज्य में ज्यादा ठंड और कोहरा रहने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे सड़क पर गाड़ियों का टकराव होने की संभावना भी बड़ जाती है. वहीं हवाई अड्डों पर भी दृश्यता न्यूतनम होने से विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ पर भी असर पड़ सकता है, जिससे विमानों के समय में बदलाव हो सकता है.

घने कोहरे की वजह से बड़े-बुजुर्गों को तकलीफें होने की संभावना है क्योंकि घने कोहरे में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक तत्व होते हैं, जो फेफड़ों में जमा हो जाते हैं. जिससे घबराहट, खांसी और सांस लेने में समस्या हो सकती है.