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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडPalamu News: अंधविश्वास की भेंट चढ़ा 12 साल का मासूम, चाचा ने 'डायन' के शक में भतीजे की ली जान

Palamu News: अंधविश्वास की भेंट चढ़ा 12 साल का मासूम, चाचा ने 'डायन' के शक में भतीजे की ली जान

Palamu News In Hindi: पलामू में अंधविश्वास ने एक 12 वर्षीय मासूम की जान ले ली. चाचा ने जादू-टोना का शक जताते हुए कथित तौर पर भतीजे की हत्या कर दी. आरोपी गिरफ्तार है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Jul 2026 07:05 PM (IST)
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झारखंड के पलामू जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां अंधविश्वास और जादू-टोने के शक ने एक 12 वर्षीय मासूम की जिंदगी छीन ली. पुलिस के अनुसार, आरोपी चाचा को विश्वास था कि उसके भतीजे की मां जादू-टोना करती है, जिसके कारण उसकी पत्नी का बार-बार गर्भपात हो रहा है.

इसी अंधविश्वास में उसने अपने ही भतीजे की कथित तौर पर चाकू मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और डर का माहौल है.

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घर के पास खेल रहे बच्चे पर किया हमला

पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार तड़के चैनपुर थाना क्षेत्र के रब्दा गांव में हुई. 12 वर्षीय रौशन बैठा अपने घर के पास था, तभी उसका चाचा अनिल बैठा वहां पहुंचा. आरोप है कि उसने पहले बच्चे पर चाकू से हमला किया और फिर उसका गला दबा दिया. गंभीर चोटों के कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.

पत्नी के गर्भपात का कारण मानता था जादू-टोना

चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि आरोपी को संदेह था कि रौशन की मां 'डायन' है और उसके कथित जादू-टोने के कारण उसकी पत्नी बार-बार गर्भपात का शिकार हो रही है. इसी अंधविश्वास ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही परिवार के बच्चे की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करने की बात कही है.

हत्या का मामला दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है. हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू अभी बरामद नहीं हुआ है और उसकी तलाश जारी है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है.

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अंधविश्वास किस तरह निर्दोष जिंदगियों को निगल सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों और अंधविश्वास के बजाय वैज्ञानिक सोच अपनाएं.

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Published at : 13 Jul 2026 07:03 PM (IST)
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