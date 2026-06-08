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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों का गला काटकर की हत्या, पत्नी और बेटा भागकर बचे; आरोपी गिरफ्तार

गिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों का गला काटकर की हत्या, पत्नी और बेटा भागकर बचे; आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand News In Hindi: गिरिडीह जिले में एक पिता ने अपनी ही तीन सगी बेटियों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि पिता का किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था.

By : पंचानंद राय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र तुरुकडीहा में दिल झकझोर देने वाली का घटना घटी है, जहां पिता ने अपनी ही तीन सगी बेटियों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है. वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जीतबाहन उरांव के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंचे और पिता नंदू यादव को गिरफ्तार कर लिया है.

एसडीपीओ उरांव ने घटना की पुष्टि कर जानकारी के अनुसार बताया कि रात भर हंगामा के बाद पिता नंदू यादव ने सुबह जिन बेटियों की हत्या की है उनमें से दो बेटी जुड़वा थी. वहीं मरने वालों में नाबालिग 12 वर्षीय पल्लवी, 7 वर्षीय रिद्धि और सीधी शामिल है.

हत्यारे नंदू का चल रहा था किसी महिला का अफेयर

लोगों का कहना है कि नंदू उर्फ नंदकिशोर यादव का किसी महिला से अफेयर चल रहा था, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है. वही घर वालों का भी कहना की रात में नंदू शराब के नशे में घर पहुंचा था, फिर रात भर हंगामा हुआ और सुबह अपनी तीनों बेटियों को धरदार हथियार से मार डाला. बताया जा रहा है कि नंदू घर के सभी सदस्यों को मारना चाहता था, हालांकि उसकी पत्नी राधा देवी और बेटा पंटू यादव भाग कर अपनी जान बचाने में कमयाब रहें.

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 फॉरेंसिक टीम ब्लड सैंपल सहित बरामद हथियार की रही जांच

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जिस कमरे में तीनों बच्चों की हत्या को अंजाम दिया गया, उसकी भी गहन जांच की जा रही है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से ब्लड सैंपल सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. मामले को लेकर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव ने बताया कि आरोपी नंदू को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. 

उन्होंने कहा कि हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी विस्तृत जांच जारी है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. वहीं तीन मासूम बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में शोक का माहौल है और एक साथ तीन बच्चों की हत्या से ग्रामीण स्तब्ध हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Published at : 08 Jun 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
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