JMM और कांग्रेस के बीच सुलझा राज्यसभा सीट बंटवारे का विवाद, अब झारखंड में कौन लड़ेगा चुनाव?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ममता बनर्जी भी गठबंधन को मजबूत करने की समर्थक हैं.

झारखंड में राज्यसभा सीट बंटवारे पर आखिरकार एक समान सहमति बन गई है. सत्ताधारी INDIA गठबंधन के बीच चल रहा सीट बंटवारे का विवाद अब सुलझ गया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. इसको लेकर JMM नेता मनोज पांडे ने जानकारी दी है और दावा किया कि INDIA गठबंधन मजबूत है और चुनाव में दोनों सीटें जीत सकता है.

उन्होंने कहा कि पार्ट के समक्ष कुछ दुविधाएं थीं, लेकिन अब सब ठीक है. पैसे के दम पर राजनीति को प्रभावित करने की कोशिशों को नाकाम किया जाएगा और हमारे दोनों उम्मीदवारों को जीत मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने INDIA गठबंधन से ममता और DMK के दूरी बनाने की खबरों के बीच सफाई दी है.

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क्या कहा JMM नेता ने?

मनोज पांडे ने कहा, "पार्टी नतृत्व के सामने एक बड़ी दुविधा थी. पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक था. इन सबके बीच हेमंत सोरेन ने गठबंधन की भावना को बनाए रखा और एकता पर जोर दिया. अब, हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे."

JMM-कांग्रेस के बीच राज्यसभा सीट के समझौते पर JMM नेता मनोज पांडे ने कहा, “अभी हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार है और हम उन लोगों की हर कोशिश को नाकाम करेंगे, जिनको यह घमंड है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है. झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार उस घमंड को तोड़ देगी.”

INDIA गठबंधन की बैठक पर क्या कहा?

INDIA गठबंधन की दिल्ली बैठक पर मनोज ने कहा, “अगर DMK अलग होती भी है, तो भी दूसरे संभावित सहयोगी INDIA गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं. बंगाल में गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा था क्योंकि TMC ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ा था. इसके बावजूद ममता बनर्जी खुद INDIA गठबंधन को मजबूत करने की जबरदस्त समर्थक हैं और इस बैठक को बुलाने की पहल कर रही हैं. हम पूरी मजबूती से INDIA गठबंधन के साथ खड़े हैं. चुनावों में धांधली, केंद्रीय बलों की तैनाती के जरिए असर डालना और संवैधानिक एजेंसियों का जिस हद तक गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं हैं और मुझे यकीन है कि इस बैठक का नतीजा सकारात्मक होगा.”

JPCC नेता राकेश सिन्हा ने कहा- यह लोकतंत्र को बचाने के लिए है

INDIA ब्लॉक की बैठक पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JPCC) नेता राकेश सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "चूंकि झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने हैं, इसलिए आज नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है. हो सकता है कि मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल करने के दौरान उपस्थित रहें. हालांकि, INDIA ब्लॉक में शामिल घटक दल स्वाभाविक रूप से बैठक में हिस्सा लेंगे. INDIA ब्लॉक केवल राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को बचाने, संविधान की रक्षा करने, देश में गांधी की विचारधारा को फिर से स्थापित करने और गोडसे की विचारधारा को अस्वीकार करने की एक सामूहिक कोशिश है. हम मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा में अहम भूमिका निभाने की इच्छा रखने वाले सभी राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे."

कब है INDIA गठबंधन की बैठक

बता दें कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में सोमवार (8 जून) को INDIA गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हैं. यह बैठक नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ऊर्जा आपूर्ति संकट, LPG सिलेंडरों के बढ़ते दामों, सीबीएसई विवाद, नीट परीक्षा में गड़बड़ी के साथ-साथ 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा. इसके साथ ही विपक्षी एकजुटता को कैसे मजबूत किया जाए इसपर भी चर्चा की जाएगी.

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