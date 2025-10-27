धनबाद: कोयला खदान की दीवार ढहने से पलटा तेल का टैंकर, एक मजदूर की मौत, दो घायल

झारखंड के धनबाद जिले में रविवार को एक कोयला खदान की दीवार ढहकर तेल टैंकर पर गिर गई, जिससे निजी कंपनी के एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. दुर्घटना पुटकी थाना क्षेत्र के खनन क्षेत्र में उस समय हुई, जब खदान की एक तरफ की दीवार ढह गई और मलबा टैंकर पर गिर गया. इस घटना से मौके पर हड़कम्प मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

तेल टैंकर खनन मशीनों में तेल भरने के लिए खदान में गया था, तभी खदान की एक तरफ की दीवार ढह गई और मलबा वाहन पर गिर गया, जिससे वह पलट गया.

कैसे हुए हादसा ?

पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने बताया कि ये टैंकर खनन मशीनों में तेल भरने के लिए आया था, तभी अचानक एक तरफ की दीवार ढह गयी. जिससे खनन गतिविधियों में शामिल निजी कंपनी का एक कर्मचारी तेल टैंकर के पास खड़ा था. जिसकी इस घटना में मौत हो गई, जबकि वाहन के चालक और क्लीनर को इलाके के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. मृतक की पहचान केंदुआ के राजपूत बस्ती निवासी दीपक पांडे (25) के रूप में हुई है, जबकि घायलों में गणेश महतो और किशोर महतो शामिल हैं.

अधिकारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है.

परिवार को मुआवजा व नौकरी की पेशकश

उन्होंने बताया कि निजी कंपनी ने घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को पांच लाख रुपये नकद और 10 लाख रुपये का चेक जारी किया है, साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की पेशकश भी की है.

उधर दीपक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. इसके साथ ही इस घटना ने खनन कार्य में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.