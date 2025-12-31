झारखंड: नए साल पर जश्न से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, होटल- रेस्तरां और पार्कों पर कड़ी नजर

नए साल पर जश्न को लेकर हर जगह तैयारियां चल रही हैं. पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट है. झारखंड में नववर्ष समारोह से पहले राजधानी रांची सहित राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी. नव वर्ष का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के बांधों, नदियों, जलाशयों, दशम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और पर्यटन एवं पिकनिक स्थलों, पार्कों और चिड़ियाघरों में इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

रांची के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पारस राणा ने कहा, ‘‘नए साल के जश्न को देखते हुए शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को होटल, रेस्तरां, पार्कों और विशेष रूप से बांधों और जलाशयों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. हमने कुल 104 स्थानों की पहचान की है और वहां एक मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा बल तैनात किए हैं.’’

महिलाओं को परेशान करने वालों पर रखी जाएगी खास नजर-SP

एसपी राणा ने कहा कि महिलाओं और युवतियों को परेशान करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से नव वर्ष को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है. धनबाद में पुलिस प्रशासन ने लापरवाही से और शराब पीकर वाहन चलाने, अवैध रूप से इकट्ठा होने और जुआ खेलने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है. सभी पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

धनबाद में भी नए साल को लेकर खास सुरक्षा व्यवस्था

धनबाद के सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, ''शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों जैसे टॉपचांची झील, डीवीसी मैथन, भटिंडा जलप्रपात और बिरसा मुंडा पार्क के साथ-साथ प्रसिद्ध मंदिरों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि लोग शांतिपूर्वक तरीके से नववर्ष मना सकें.''