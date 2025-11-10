दिल्ली ब्लास्ट पर सीएम हेमंत सोरेन बोले-, 'शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी सवेंदनाएं'

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) को एक कार में ब्लास्ट हो गया. यह घटना दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास हुई है. इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इसके अलावा 20 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है.

इस घटना पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सीएम ने इस घटना को दुखद बताते हुए मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. हेमंत सोरेन ने मृतकों को परिजनों को भी यह दुख सहने की कामना की है.

सीएम ने ट्वीट कर जताया दुख

हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' अकाउंट से इस कार धमाके पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा, "दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट से लोगों की मरने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है."

मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस वीभत्स घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता… — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 10, 2025

मुख्यमंत्री हेमत सोरेन ने आगे लिखा, "मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे. इस वीभत्स घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं."

ब्लास्ट से देशभर में हाई-अलर्ट

सोमवार की शाम को हुई इस घटना के बाद देश भर में हाई-अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएम फडणवीस ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है. जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. अलग-अलग राज्यों के सीएम एक्शन मोड में नजर आए.

दूसरी तरफ देश के गृहमंत्री अमित शाह भी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे. यहां अमित शाह ने घायलों से एलएनजेपी अस्पताल में मुलाकात की. इसके अलावा अमित शाह ने घटनास्थल का भी जायजा लिया है. बता दें इस बीच दिल्ली का चांदनी चौक बाजार कल मंगलवार( 11 नवंबर) बंद रहेगा.