घाटशिला उपचुनाव के लिए कल वोटिंग, BJP के बाबूलाल सोरेन और JMM के सोमेश सोरेन समेत 13 उम्मीदवार

झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के रवि कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी. कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं. हालांकि मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच होने की संभावना है. सत्तारूढ़ JMM ने उपचुनाव के लिए रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है.

सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग

झारखंड के सीईओ ने बताया कि मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे समाप्त होगा. सीईओ ने कहा, 'मतदान दलों को सोमवार को उनके केंद्रों पर भेज दिया गया है और वे शाम तक कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे.'

रामदास सोरेन का 15 अगस्त को हुआ था निधन

JMM विधायक रामदास सोरेन का 15 अगस्त को निधन हो गया था जिसके कारण रिक्त हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

मतदान केंद्रों के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे

रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं. उन्होंने कहा, 'निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वेबकास्टिंग के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है.'

2.56 लाख से अधिक मतदाता

सीईओ ने सोमवार को मतदान के दौरान सभी चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रांची में स्थापित वेबकास्टिंग केंद्र का भी निरीक्षण किया. मंगलवार को होने वाले उपचुनाव में 1.31 लाख महिलाओं सहित 2.56 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए

उपचुनाव के लिए कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें तीन पूर्णतः महिलाओं के लिए, दो दिव्यांगजनों के लिए तथा एक का प्रबंधन युवाओं द्वारा किया जाएगा.