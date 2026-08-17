'वंदे मातरम्' विवाद पर BJYM ने फूंका राहुल गांधी का पुतला, लगाए नारे

झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के कथित अपमान के खिलाफ रविवार (16 अगस्त) को यहां विरोध प्रदर्शन किया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी की.

रांची विश्वविद्यालय में सैकड़ों भाजयुमो ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

शहीद चौक के पास रांची विश्वविद्यालय के गेट के सामने सैकड़ों भाजयुमो कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां उन्होंने गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की. झारखंड भाजयुमो के मीडिया प्रभारी प्रिंस कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के दौरान उन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) इस गीत का अपमान किया. उन्होंने कहा कि वे इस गीत के प्रति सम्मान दिखाने में विफल रहे.

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राहुल गांधी और सोनिया गांधी को होना चाहिए शर्मिंदा

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह 'राष्ट्रीय गीत का अनादर किया.' भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसके शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार (15 अगस्त) को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के समय उसका 'घोर अनादर' किया. वहीं, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि बीजेपी वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

'वंदे मातरम्' को लेकर बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि यह स्वतंत्रता आंदोलन के जुड़ा महत्वपूर्ण गीत है और इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जिसका कांग्रेस ने अपमान किया है. बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा स्वतंत्र दिवस के अवसर पर इस गीत के गायन की परंपरा शुरू की गई है, जो काफी योग्य कदम है. मगर राहुल गांधी द्वारा इसका अपमान भाजयुमो बर्दाश्त नहीं करेंगे.

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