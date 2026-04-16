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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'यह पास होना चाहिए...', महिला आरक्षण विधेयक पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष को दी सलाह

'यह पास होना चाहिए...', महिला आरक्षण विधेयक पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष को दी सलाह

Womens Reservation Bill: देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी मिलेगी. महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह पास होना चाहिए.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Apr 2026 01:42 PM (IST)
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सरकार ने देश की संसद में गुरुवार (16 अप्रैल) को महिला आरक्षण संशोधन विधेयक सदन पेश किया है. इसको लेकर सरकार द्वारा तीन दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस बीच बीजेपी की ओर प्रतिक्रिया सामने आई है. 

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए. बड़ा ऐतहासिक बिल हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे सौभाग्य दिया था. जिस दिन यह बिल पास हुआ उस दिन मैं बीजेपी की ओर से अकेला वक्ता था. 

सभी पार्टियों से किया ये आग्रह

निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि नॉर्थ-साउथ, ऊंच नीच, अगड़ी-पिछड़ी की टेंशन खत्म कीजिए. उन्होंने आगे कहा कि भारत भारतीयों का है. महिलाओं को हम आरक्षण देना चाहते हैं. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत लगा रखी है. इसलिए आप सभी उनको हाथ को मजबूत कीजिए और 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने दीजिए.

बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से महिला आरक्षण के साथ परिसीमन बिल लाए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिलाएं देश में अपना प्रतिनिधित्व करेंगी. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के साथ ही परिसीमन करने पर विपक्ष इसका जमकर विरोध कर रहा है. 

बिल में 33 प्रतिशत महिलाओं को मिलेगी साझेदारी

देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी मिलेगी. इस आरक्षण के लागू होने के बाद देश की 33 प्रतिशत महिलाएं लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में चुनाव लड़ेंगी. इसके साथ ही वह देश की राजनीति में कदम रखेंगी. 

नारी वंदन शक्ति अधिनियम और प्रस्तावित परिसीमन को लेकर संसद के भीतर और बाहर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसके समय, प्रक्रिया और प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. विपक्ष के नेताओं की ओर से अपनी-अपनी मांगे रखी जा रही हैं.

ये भी पढ़ें: बोकारो कंकाल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट की नाराजगी, डीजीपी-एसपी को किया तलब

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey BJP Jharkhand News
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