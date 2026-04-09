पलामू में 14 साल की मासूम की गैंग रेप के बाद हत्या! हैवानों की तलाश में जुटी पुलिस

झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. पलामू जिला में 14 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, बुधवार (8 अप्रैल) को तेरहासी थाना क्षेत्र के एक कुएं से लड़की का शव बरामद किया गया. जब स्थानीय लोगों ने कुएं में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू कर दी.

आरोपी की तलाश में मारी जा रही छापेमारी

जानकारी के अनुसार, मृतक लड़की के दादा ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है. जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. शिकायत में तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. लेस्लीगंज के एसडीपीओ मनोज झा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है, ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके.

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आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

वहीं, थाना प्रभारी आनंद राम के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है. लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना जल्दबाजी होगी. साथ ही कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की तलाश की जा रही है.

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