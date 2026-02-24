झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस 23 फरवरी को झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई. वहीं इन सभी के शवों की पहचान कर ली गई है.

चतरा उपायुक्त कीर्तिश्री ने बताया कि विमान में दो क्रू मेंबर और 5 अन्य यात्री सवार थे. विमान रांची से रात 7:11 बजे उड़ान भरने के बाद अचानक संपर्क टूट गया. विमान रांची से दिल्ली जा रहा था.

मृतकों की पहचान और विवरण

एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने बताया कि सभी सात शव बरामद कर लिए गए हैं और उनकी पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:

कैप्टन विवेक विकास भगत

कैप्टन सवराजदीप सिंह

संजय कुमार

डॉ. विकास कुमार गुप्ता

सचिन कुमार मिश्रा

अर्चना देवी

धुरु कुमार

विमान में कुल 7 लोग सवार थे: एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, दो अटेंडेंट, एक पायलट और एक को-पायलट. दिल्ली में लैंडिंग का अनुमानित समय रात 10 बजे था, लेकिन शाम 7:34 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया.

घने जंगल में विमान हुआ क्रैश

रांची हवाई अड्डे के निदेशक कुमार ने बताया कि विमान रांची से शाम करीब 7:11 बजे उड़ान भरने के बाद चतरा जिले के करमाटांड़ गांव के समीप जंगल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ. आईएएनएस के अनुसार, स्थानीय लोगों ने तेज आवाज और धुएं का गुबार देखा, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. रडार डेटा और विमान की अंतिम ज्ञात लोकेशन के आधार पर सर्च अभियान शुरू किया गया, लेकिन घने जंगल और दुर्गम भू-भाग के कारण राहत कार्य में कठिनाई आ रही है.

जांच और बचाव अभियान

डीजीसीए और अन्य नागरिक उड्डयन एजेंसियां हादसे की जांच के लिए सक्रिय हैं. सर्च-एंड-रेस्क्यू टीम मौके पर बचाव कार्य कर रही है और एएआईबी टीम को जांच के लिए भेजा जा रहा है. स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और आपदा प्रबंधन की टीमें संयुक्त रूप से अभियान में लगी हैं. फिलहाल, दुर्घटना के कारण स्पष्ट नहीं हैं और विस्तृत जांच के बाद ही आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी. नागर विमानन और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

डीजीसीए ने कहा, "23 फरवरी को रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट सी90 एयरक्राफ्ट वीटी-एजेवी, जो 'रांची-दिल्ली' सेक्टर पर मेडिकल इवैक्युएशन (एयर एम्बुलेंस) फ्लाइट ऑपरेट कर रहा था, झारखंड के चतरा जिले के कसारिया पंचायत में क्रैश हो गया। इसमें दो क्रू मेंबर समेत सात लोग सवार थे."

कोलकाता से कम्युनिकेशन और राडार कॉन्टैक्ट टूटा

एयरक्राफ्ट ने शाम 7:11 बजे पर रांची से उड़ान भरी थी. कोलकाता से कॉन्टैक्ट होने के बाद, 7:34 पर, एयरक्राफ्ट का वाराणसी से लगभग 100 एनएम साउथ-ईस्ट में कोलकाता से कम्युनिकेशन और राडार कॉन्टैक्ट टूट गया. यह रांची से दिल्ली के लिए बीचक्राफ्ट किंग एयर (बीई9एल) की मेडिकल चार्टर फ्लाइट थी (जिसे दिल्ली की रेडबर्ड एयरवेज ऑपरेट करती थी). इसने शाम 7.07 बजे उड़ान भरी और उत्तर-पश्चिमी झारखंड में पलामू के पास शाम 7.34 बजे इसका संपर्क टूट गया.

नागरिक उड्डयन विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल, दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. विस्तृत जांच के बाद ही हादसे के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी.