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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: साहिबगंज में ट्रेन कोच के अंदर नाबालिग से रेप, 14 साल की लड़की को शादी का दिया था झांसा

झारखंड: साहिबगंज में ट्रेन कोच के अंदर नाबालिग से रेप, 14 साल की लड़की को शादी का दिया था झांसा

Sahibganj News In Hindi: नाबालिग लड़की से रेप की घटना महाराजपुर रेलवे स्टेशन के शंटिंग यार्ड में खड़ी ट्रेन के कोच के अंदर हुई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

By : पीटीआई- भाषा, एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 15 Mar 2026 10:16 AM (IST)
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झारखंड के साहिबगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. घटना महाराजपुर रेलवे स्टेशन के शंटिंग यार्ड में खड़ी ट्रेन के कोच के अंदर हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना साहिबगंज जिले के महाराजपुर रेलवे स्टेशन इलाके की है. महाराजपुर सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के प्रभारी अधिकारी कैलाश कुमार महतो ने बताया कि पीड़िता के जीजा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत में बताया गया है कि 14 वर्षीय लड़की अपने घर के पास एक दुकान के बाहर फर्श साफ कर रही थी. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा. आरोपी लड़की को पहले से जानता था और उसके घर भी आता-जाता था.

परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा दिया और बातचीत करने के बहाने उसे महाराजपुर रेलवे स्टेशन बुला लिया. लड़की जब स्टेशन पहुंची तो आरोपी उसे वहां खड़े एक ट्रेन के कोच में ले गया.

ट्रेन के कोच में वारदात

आरोप है कि शंटिंग यार्ड में खड़ी ट्रेन के कोच के अंदर आरोपी ने लड़की के साथ जबरन रेप किया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जब लड़की घर पहुंची तो उसने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया. इसके बाद परिवार के लोगों ने तुरंत जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

मेडिकल जांच के बाद बयान दर्ज

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेजा गया है. इसके साथ ही लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराया गया है, ताकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.

पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे पकड़ने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है.

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Published at : 15 Mar 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Sahibganj News Jharkhand News RAPE CASE
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