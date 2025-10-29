हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K News: 'सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी' बोलते ही मचा बवाल! जम्मू-कश्मीर विधानसभा में किसने दिया ये बयान?

J&K News: 'सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी' बोलते ही मचा बवाल! जम्मू-कश्मीर विधानसभा में किसने दिया ये बयान?

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान पर हंगामा मच गया. “सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी” शब्द के प्रयोग को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और बयान हटाने की मांग की.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 29 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया. परिहार ने सदन में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में "हिंदू आबादी, जो राष्ट्रीयवादी है", इसी कारण सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी है. इस बयान में “सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी” शब्द के प्रयोग पर विपक्षी दलों ने कड़ा एतराज जताया और नारेबाजी शुरू कर दी.

विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बयान समाज में धार्मिक विभाजन पैदा करने वाला है और इसे रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 29 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Shagun Parihar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget