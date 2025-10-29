एक्सप्लोरर
J&K News: 'सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी' बोलते ही मचा बवाल! जम्मू-कश्मीर विधानसभा में किसने दिया ये बयान?
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान पर हंगामा मच गया. “सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी” शब्द के प्रयोग को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और बयान हटाने की मांग की.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया. परिहार ने सदन में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में "हिंदू आबादी, जो राष्ट्रीयवादी है", इसी कारण सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी है. इस बयान में “सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी” शब्द के प्रयोग पर विपक्षी दलों ने कड़ा एतराज जताया और नारेबाजी शुरू कर दी.
विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बयान समाज में धार्मिक विभाजन पैदा करने वाला है और इसे रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए.
