जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया. परिहार ने सदन में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में "हिंदू आबादी, जो राष्ट्रीयवादी है", इसी कारण सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी है. इस बयान में “सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी” शब्द के प्रयोग पर विपक्षी दलों ने कड़ा एतराज जताया और नारेबाजी शुरू कर दी.

विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बयान समाज में धार्मिक विभाजन पैदा करने वाला है और इसे रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए.