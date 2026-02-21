हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिमला: AI समिट में कांग्रेस के विरोध पर बरसे जयराम ठाकुर, बोले- 'राष्ट्रविरोधी दल की...'

Shimla News: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. दिल्ली में आयोजित एआई समिट का कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया. जिस पर उन्होंने निशाना साधा.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Feb 2026 06:31 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस द्वारा दिल्ली में आयोजित एआई समिट का विरोध किया गया. कांग्रेस के इस रवैये पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया विरोध भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर हमला है. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रविरोधी दल की तरह काम कर रही है और राहुल गांधी मंडली भारत की प्रगति से घबराकर देश की छवि खराब करने पर उतर आई है.

कांग्रेस पर बरसे जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तकनीकी क्षमता, नवाचार और नेतृत्व का सम्मान कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी संकीर्ण और ओछी राजनीति का परिचय देते हुए देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का शर्मनाक प्रयास किया है. 

कांग्रेस के विरोध पर साधा निशाना

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का यह विरोध किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब पूरी तरह नकारात्मकता, भ्रम फैलाने और भारत की उपलब्धियों को बदनाम करने तक सीमित रह गई है. 

राहुल पर बोला तीखा हमला

जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विपक्ष की गरिमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. कांग्रेस विदेशी मंचों पर भारत को कमजोर दिखाने, निवेशकों को भ्रमित करने और देश की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचाने का सुनियोजित प्रयास कर रही है.

'कांग्रेस राष्ट्रविरोधी मानसिकता का प्रतीक बन चुकी है'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि अब विकास विरोधी कांग्रेस तकनीक विरोधी और राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक बन चुकी है. जब-जब भारत प्रगति करता है, कांग्रेस विरोध और अवरोध की राजनीति करती है. यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि देश की प्रगति को रोकने की साजिश है. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देशहित से कोई सरोकार नहीं, उसे केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चिंता है. जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत आज विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में कांग्रेस का यह रवैया न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि पूरे देश का अपमान भी है.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 21 Feb 2026 06:31 AM (IST)
Tags :
Jai Ram Thakur BJP Shimla News HIMACHAL NEWS CONGRESS
