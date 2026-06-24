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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHRTC में 1500 की दिहाड़ी पर अस्थायी चालकों की भर्ती, 677 पदों के लिए मंगाए आवेदन

HRTC में 1500 की दिहाड़ी पर अस्थायी चालकों की भर्ती, 677 पदों के लिए मंगाए आवेदन

Himachal Pradesh News: HRTC ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अस्थायी आधार पर चालकों (HTV) की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 24 Jun 2026 10:52 AM (IST)
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हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अस्थायी आधार पर चालकों (HTV) की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. निगम ने विभिन्न इकाइयों में कुल 677 अस्थायी ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जारी विज्ञापन के अनुसार, यह नियुक्तियां दिन-प्रतिदिन (Day-to-Day Basis) के आधार पर की जाएंगी. चयनित उम्मीदवारों को 1,500 रुपये प्रतिदिन का निश्चित मानदेय दिया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी पात्रता की बात करें तो आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. वैध HTV/HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. परिवहन या भारी वाहनों के संचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है. इसके साथ ही गंभीर यातायात अपराध या नैतिक अधमता से जुड़े मामलों में दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए.

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नियुक्ति की प्रकृति

HRTC ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और इससे नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, सेवा में निरंतरता या भविष्य में समायोजन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा.

 

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इन डिपो में होगी भर्ती

HRTC के मुताबिक, ये भर्ती रेकांगपिओ (15), रामपुर(25), रोहड़ू(25), शिमला ग्रामीण(25), शिमला लोकल (25), करसोग (25), तारादेवी(13), नेरवा (25), सोलन(25), नाहन(25), मंडी(25), कुल्लू (25), केलांग (25), सुंदरनगर (25), धर्मपुर(20), धर्मशाला (20), चंबा (25), पालमपुर (25), बैजनाथ (25), हमीरपुर (25), देहरा (25), ऊना (20), बिलासपुर (25), नालागढ़ (15), पठानकोट (10) सहित 31 इकाइयों में की जाएगी.

भर्ती की टाइमिंग पर उठे सवाल

HRTC द्वारा यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब चालक-परिचालक यूनियन की ओर से आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी गई है. निगम का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखना उसकी प्राथमिकता है.

आपको बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक-परिचालक यूनियन ने 24 जून की रात 12 बजे से चक्का जाम और हड़ताल का ऐलान किया है. कर्मचारियो के हड़ताल के ऐलान के बीच HRTC में अस्थाई ड्राइवर्स की भर्ती को भी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जोड़ कर देखा जा रहा है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 24 Jun 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
HRTC Shimla News HImachal Pradesh News
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