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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशचंबा: भारी बारिश से साच पास मार्ग पर भूस्खलन, पांगी घाटी जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद

चंबा: भारी बारिश से साच पास मार्ग पर भूस्खलन, पांगी घाटी जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद

Chamba News In Hindi: चंबा में सतरुंडी और रानीकोट नाले के पास भारी भूस्खलन के कारण साच पास मार्ग बंद हो गया है. प्रशासन ने मौसम को देखते हुए लोगों से गैर-जरूरी यात्रा न करने की अपील की है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 24 Jul 2026 04:00 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं. जिले की जनजातीय पांगी घाटी को जोड़ने वाला साच पास मार्ग भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया है. सतरुंडी और रानीकोट नाले के पास पहाड़ दरकने (Landslide) के कारण पांगी घाटी की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है.

खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में सफर करना बेहद जोखिम भरा हो गया है. जगह-जगह भूस्खलन होने और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाओं के चलते जान-माल का खतरा बना हुआ है. सड़क बंद होने से कई यात्री और वाहन बीच रास्ते में ही फंस गए हैं.

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युद्धस्तर पर चल रहा मार्ग बहाली का कार्य

चुराह के एसडीएम (SDM) राजेश कुमार जरियाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश की वजह से सतरुंडी नाला और रानीकोट के समीप बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है.

प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की मशीनों को तुरंत मौके पर भेज दिया है. मार्ग से मलबा हटाने और सड़क को यातायात के लिए बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही सड़क यातायात के लिए सुरक्षित रूप से बहाल होगी, लोगों को इसकी आधिकारिक सूचना दे दी जाएगी.

प्रशासन की सख्त एडवाइजरी: 'अनावश्यक यात्रा से बचें'

भूस्खलन के खतरों को देखते हुए चंबा प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. एसडीएम चुराह ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बिल्कुल भी अनावश्यक यात्रा न करें. केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही सफर पर निकलें और प्रशासन व मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 24 Jul 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Chamba News HIMACHAL NEWS
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