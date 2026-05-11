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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला में अधिकारी आत्महत्या मामले में पुलिस जांच तेज, सुसाइड नोट से क्या मिला संकेत?

शिमला में अधिकारी आत्महत्या मामले में पुलिस जांच तेज, सुसाइड नोट से क्या मिला संकेत?

Shimla News In Hindi: एसपी अभिषेक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी. जहां तक सुसाइड नोट की बात है तो मृतक ने उसमें किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 11 May 2026 06:58 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम में तैनात डिप्टी कंट्रोलर (फाइनेंस) रामेश्वर शर्मा आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच में तेजी आ गयी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी. जहां तक सुसाइड नोट की बात है तो मृतक ने उसमें किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है. इसके अलावा जांच और छानबीन जारी है.

उन्होंने आगे बताया कि पुलिस परिवार के साथ बातचीत कर जांच को आगे बढ़ा रही है. अभी तक कोई अन्य बिंदु सामने नहीं आया है. डिप्टी कंट्रोलर की आत्महत्या मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उधर नगर निगम में भी चुप्पी पसर गयी है, कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया ?

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि बीते शुक्रवार को नगर निगम शिमला में तैनात लेखा अधिकारी रामेश्वर शर्मा ने कार्यालय आने के बाद छुट्टी लेकर वापस घर आ गए. और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. वे मूल रूप से रोहडू के रहने वाले थे और मेहली में परिवार के साथ रह रहे थे. इस घटना से नगर निगम में हडकंप मच गया था. पुलिस को इस मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला है.

पत्नी ने दी थी सूचना

रामेश्वर शर्मा को फंदे पर लटका देख पत्नी ने पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर रामेश्वर शर्मा ने सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसका जिक्र अभी तक बाहर नहीं आया है.

फ़िलहाल इस मामले में कई सवाल हैं, जिनके जबाब आना बाकी हैं. आखिर किस तरह के दबाब में थे डिप्टी कंट्रोलर,क्या विभागीय दबाब या पारिवारिक वजह ? जिसने उन्हें आत्महत्या पर मजबूर कर दिया.

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Published at : 11 May 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Suicide Case Shimla News HImachal Pradesh News
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