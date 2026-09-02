यमुनानगर: हथिनीकुंड बैराज में पैरा कमांडो की नाव फंसी, 2 जवान लापता

हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज में पैरा कमांडो के अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया. ट्रेनिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से यमुना नदी में उतरने के बाद कमांडो एक नाव पर सवार हुए. इसी दौरान अचानक नाव का इंजन बंद हो गया. तेज बहाव के चलते नाव बहते हुए पश्चिमी यमुना नहर के गेट नंबर-8 के पास जाकर फंस गई. नाव में सवार कमांडो तेज बहाव की चपेट में आ गए. हादसे के बाद 3 कमांडो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दो कमांडो अभी भी लापता हैं.

बताया जा रहा है कि पैरा कमांडो पिछले कई दिनों से हथिनीकुंड बैराज इलाके में अभ्यास कर रहे थे. इसी ट्रेनिंग के दौरान कमांडो हेलीकॉप्टर से यमुना नदी में उतरे. नदी में उतरने के बाद सभी कमांडो नाव पर सवार हुए. इसी दौरान नाव का इंजन अचानक बंद हो गया. इंजन में खराबी आने के बाद नाव तेज बहाव के साथ बहने लगी.

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हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद तीन कमांडो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि दो कमांडो का कोई पता नहीं चल सका. शुरुआती जानकारी में एक कमांडो के लापता होने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में दो कमांडो के लापता होने की पुष्टि हुई.

बताया जा रहा है कि लापता कमांडो में एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा महाराष्ट्र का रहने वाला है. दोनों की तलाश में सेना की टीमें लगातार जुटी हुई हैं.

नहर और जंगल में भी तलाश

लापता कमांडो की तलाश के लिए यमुना नदी और पश्चिमी यमुना नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. आसपास के जंगलों और दूसरे संभावित इलाकों में भी टीमों ने तलाशी ली. आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए भी इलाके की निगरानी की गई. वहीं पानी के अंदर भी जवानों ने लापता कमांडो को तलाशने की कोशिश की.

गेट नंबर-8 के पास फंसी नाव को भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन देर रात तक दोनों लापता कमांडो का कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया.

NDRF भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी

हादसे की गंभीरता को देखते हुए देर रात NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई. सेना और NDRF की टीमें मिलकर लापता कमांडो की तलाश कर रही हैं. घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई.

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फिलहाल राहत और बचाव दल की पूरी कोशिश दोनों लापता कमांडो को जल्द से जल्द तलाशने की है. हादसा ट्रेनिंग के दौरान नाव का इंजन अचानक बंद होने के बाद हुआ. अब सभी की नजरें जारी सर्च ऑपरेशन पर टिकी हैं.