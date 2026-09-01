पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 6 श्रद्धालुओं की मौत, 15 घायल

पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर मंगलवार (1 सितंबर) तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. राजस्थान के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर वृंदावन लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए. हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मैनपुरी से धार्मिक यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनपुर मुरैया, मकोया, चांदा और आसपास के गांवों के लोग शुक्रवार को पिकअप में सवार होकर धार्मिक यात्रा पर निकले थे. सोमवार शाम सभी ने राजस्थान के खाटू श्याम और बालाजी मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद वे मथुरा के वृंदावन के लिए रवाना हुए थे.

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मंगलवार सुबह पिकअप पलवल सीमा में KMP एक्सप्रेसवे पर पहुंची. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया.

6 की मौत, 15 घायल

हादसे में विजय सिंह, राजकुमार, रेशमा देवी, कमला देवी और महेश समेत 6 लोगों की मौत हुई है. वहीं सुनील, श्वेता यादव, बीरेश, उमेद, विनोद कुमार, सरला, रूबी, रामसेवक, रवि, वाणी, वीनू, तन्नू, रेखा और गोरा देवी समेत 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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दोनों चालक हादसे के बाद फरार

हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. वहीं पिकअप चालक सुधीर के भी फरार होने की बात सामने आई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दोनों फरार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस हादसे की जांच कर रही है.