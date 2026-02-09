यमुनानगर में शोर-शराबा मचाने से मना करना पड़ा भारी, पड़ोसी दुकानदार ने चला दीं गोलियां

हरियाणा के यमुनानगर के कोट बसावा सिंह गांव में गारमेंटस शोरूम संचालक पर पड़ोसी दुकानदार ने बदमाशों के साथ मिलकर फायरिंग की. फायरिंग के दौरान शोरूम संचालक ने दूसरी दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई. शोर-शराबे से मना करने की बात पर तौश में आकर पड़ोसी दुकानदार और दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही ASP, DSP, CIA और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

शोर-शराबा ना मचाने को कहने पर पड़ोसी दुकानदार ने की फायरिंग

यमुनानगर जिले के थाना छछरौली के कोट बसावा सिंह गांव के बस अड्डे पर कपड़े के शोरूम संचालक सोहेल खान पर पड़ोसी दुकानदार ने बदमाशों के साथ मिलकर फायरिंग की और उसके बाद बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गया. पीड़ित शोरूम संचालक सोहिल खान की माने तो पड़ोसी दुकानदार ने पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी और उसके बाद अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर शोर-शराबा मचाने लगा, जब मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने कटटा निकालकर मेरे ऊपर एक राउंड फायरिंग कर दी.

इसके बाद मैंने दूसरे शोरूम में भागकर अपनी जान बचाई. दुकान में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी और प्रत्यक्षदर्शी अकरम ने बताया कि उसके बाद वह मेरे पास आए और मेरे सिर पर पिस्टल तानकर मुझे भी धमकी दी. पीड़ित दुकानदार ने डायल 112 को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी के साथ छछरौली थाना प्रभारी और डीएसपी समेत बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे.

24 घंटे के अंदर फायरिंग की दूसरी घटना

छछरौली थाना प्रभारी रोहतास कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कोट बसावा सिंह गांव में फायरिंग हुई है. इसके बाद हमने पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि पीड़ित शोरूम संचालक की तरफ से तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आपको बता दे की यमुनानगर जिले में 24 घंटे के अंदर फायरिंग की यह दूसरी घटना है.

शनिवार (7 फरवरी) को 10 बजे बदमाशों ने यमुनानगर के प्राइवेट अस्पताल और शॉपिंग मॉल पर भी फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया था. फिलहाल इस घटना में तीनों आरोपी फरार है, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार कर बड़े खुलासे कर सकती है. लेकिन इस घटना से न सिर्फ बाजार में दहशत का माहौल है बल्कि आसपास के इलाकों के भी लोग डरे-सहमें हुए हैं.