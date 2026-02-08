इंस्पेक्टर के बेटे को नौकरी, घायलों को एक-एक लाख...सूरजकुंड झूला हादसे पर सरकार का बड़ा ऐलान

हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार ( 7 फरवरी 2026) को बड़ा हादसा हो गया. इस दौरान सुनामी झूला टूटने से 13 लोग घायल हो गए थे, इसमें एक इंस्पेक्टर की मौत भी हो गई थी. इस बीच हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर ने भी रविवार (8 फरवरी) को सूरजकुंड मेला पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर पूरे हादसे की जानकारी ली.

मंत्री राजेश नागर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. साथ ही वे अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी मिले. मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी लापरवाही नहीं बरतने का आदेश दिया. हादसे में राज्य पुलिस ने रविवार को सुरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही बरतने के आरोप में राइड-ऑपरेटिंग कंपनी के मालिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

पीड़ितों से मिलने के बाद क्या बोले मंत्री?

सूरजकुंड मेले में हुई दुर्घटना पर हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने कहा, "मैं घायलों से अस्पताल में मिलकर आया हूं. सरकार घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी, उन्हें 1 लाख रुपए अलग से भी दिए जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे जिन इंस्पेक्टर की इस दुर्घटना में मौत हुई है, उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी के साथ आर्थिक मदद दी जाएगी. मामले में जांच कमेटी बनाई है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी."

पुलिस एसपी ने दी मामले पर यह जानकारी

एसीपी दिनेश कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि यह घटना शाम 6:00 से 6:15 बजे के बीच हुई. रोलिंग झूले पर कम से कम 12-13 लोग थे. अचानक झूले का एक हिस्सा टूट गया. झूला टूटने के तुरंत बाद, एक इंस्पेक्टर, दो महिलाएं, एक एएसआई, एक सैनिक और एक होम गार्ड बच्चों को बचाने के लिए झूले पर चढ़ गए. जब ​​वे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो झूले का दूसरा हिस्सा भी टूट गया.

लोगों के बचाने के दौरान गई इंस्पेक्टर की जान

उन्होंने कहा कि लोगों को बचाने के दौरान ही इंस्पेक्टर को काफी चोट लग गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. हादसे के बाद झूले वाले भाग को बंद कर दिया गया है और लापरवाही के चलते तीन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है.

मामले की आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो जांच के बाद रिपोर्ट पेश करेगी. वहीं, जांच के दौरान, सिरमौर जिले के टोका नांगला गांव के निवासी मोहम्मद शाकिर, जो मेले के परिसर में झूले लगाने के लिए जिम्मेदार था और एक अन्य आरोपी, उत्तर प्रदेश के मेरठ के धर्मपुरी निवासी नितेश को गिरफ्तार किया गया है.