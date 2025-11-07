हरियाणा वोटर लिस्ट में महिला की 200 बार फोटो का दावा, असल में कितनी बार किया वोट? सामने आई हकीकत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा वोटर लिस्ट में महिला की 200 बार फोटो का दावा, असल में कितनी बार किया वोट? सामने आई हकीकत

Haryana News:राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा वोटर लिस्ट में एक महिला की 223 बार अलग-अलग पर्चियों में लगी है. ये महिला 75 वर्षीय चरणजीत कौर हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने केवल एक बार वोट दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया था. उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि चुनाव में वोट चुराए गए हैं और एक महिला की फोटो 223 बार मतदाता सूची में दो बूथों पर दिखाई गई.

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग बताए कि इस महिला ने कितनी बार वोट डाला है? अब इस सवाल का जवाब खुद महिला 75 वर्षीय चरणजीत कौर ने दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक बार वोट दिया. चरणजीत कौर कहती हैं कि मैं तो एक साधारण महिला हूं, बस चाहती हूं कि मेरी फोटो ठीक कर दी जाए, ताकि अगली बार कोई मुझ पर सवाल न उठाए.

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अंबाला जिले के धकोला गांव में रहने वाली चरणजीत कौर ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी तस्वीर सैकड़ों मतदाताओं के नाम के साथ कैसे छप गई? जब भी मैं वोट डालने जाती हूं, तो अधिकारी और पुलिसवाले हंसते हैं. मैं कहती हूं कि मेरी गलती नहीं है, इसे ठीक करवा दीजिए, लेकिन आज तक किसी ने सुधार नहीं किया.

255 नामों के साथ चरणजीत कौर की छपी फोटो

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में यह बात सामने आई कि धकोला गांव के बूथ नंबर 63 और 65 में कुल 2117 मतदाताओं में से करीब 255 नामों के साथ चरणजीत कौर की ही फोटो छपी हुई है. गांव के कई लोगों ने बताया कि उन्हें हर चुनाव में पहचान साबित करने में परेशानी होती है, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनकी फोटो किसी और की लगती है.

फर्जी वोटिंग होती तो कांग्रेस को बढ़त कैसे मिलती? देविंदर सिंह 

चरणजीत कौर के अलावा लखमीर सिंह का परिवार भी इन्हीं हालात से गुजर रहा है. इनके परिवार में 11 सदस्यों की फोटो भी गलत है. उन्होंने बताया कि हर बार हमें वोट डालने से पहले आईडी कार्ड और आधार दिखाकर साबित करना पड़ता है कि हम असली मतदाता हैं. गांव के सरपंच की पत्नी देविंदर सिंह ने कहा कि यह सिर्फ प्रकाशन की गलती है और वर्षों से ऐसा हो रहा है. उन्होंने कहा कि अगर फर्जी वोटिंग होती, तो हमारे गांव से कांग्रेस को बढ़त कैसे मिलती.

मामला संज्ञान में लेकर जांच में जुटा प्रशासन

अंबाला के एसडीएम और चुनाव पंजीकरण अधिकारी सतींदर सिवाच ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. सभी पात्र मतदाताओं की फोटो अपडेट की जाएगी. जो मतदाता फॉर्म-8 भरेंगे, उनके रिकॉर्ड सही किए जाएंगे. वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा है कि यह मामला गंभीर है और पूरी तरह जांच की जाएगी.

Published at : 07 Nov 2025 11:52 AM (IST)
RAHUL GANDHI HARYANA ASSEMBLY ELECTIONS HARYANA NEWS Vote Fraud
