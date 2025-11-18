एक्सप्लोरर
VIDEO: हरियाणा में पीर बाबा दरगाह को प्रशासन ने किया ध्वस्त, सामने आई वजह
पंचकूला-चंडीगढ़ बॉर्डर पर स्थित पीर बाबा दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान प्रशासन और पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे. दरअसल, ये दरगाह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके बाद यहां प्रशासन ने कार्रवाई की.
Panchkula, Haryana: The Pir Baba Dargah, constructed illegally on government land at the Panchkula-Chandigarh border, was demolished, with administration and police personnel deployed at the site during the operation pic.twitter.com/RnUpg83ryT— IANS (@ians_india) November 18, 2025
