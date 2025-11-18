हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIDEO: हरियाणा में पीर बाबा दरगाह को प्रशासन ने किया ध्वस्त, सामने आई वजह

VIDEO: हरियाणा में पीर बाबा दरगाह को प्रशासन ने किया ध्वस्त, सामने आई वजह

By : सनातन कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 03:14 PM (IST)
पंचकूला-चंडीगढ़ बॉर्डर पर स्थित पीर बाबा दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान प्रशासन और पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे. दरअसल, ये दरगाह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके बाद यहां प्रशासन ने कार्रवाई की. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

Published at : 18 Nov 2025 03:14 PM (IST)
