हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा में धान अवशेष जलाया तो किसान होंगे ब्लैकलिस्ट, 2 साल तक नहीं बेच पाएंगे फसल

हरियाणा में धान अवशेष जलाया तो किसान होंगे ब्लैकलिस्ट, 2 साल तक नहीं बेच पाएंगे फसल

Haryana News: अंबाला में धान कटाई शुरू होते ही कृषि विभाग सक्रिय हो गया है. पराली जलाने से रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया है. अवशेष जलाने वाले किसानों को पोर्टल पर रेड एंट्री मिलेगी.

By : एबीपी एस्ट्रो डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 05:19 PM (IST)

धान कटाई का सीजन शुरू होते ही कृषि विभाग की चिंताएं बढ़ जाती है. क्योंकि धान की फसलों के अवशेष जलाए जाने से होने वाले पॉल्यूशन होता है और अधिकारियों की जवाबदेही होती है. कृषि विभाग ने इससे बचने के लिए फसलों के अवशेष जलाने वाले किसानों की पोर्टल पर रेड एंट्री दिखाने का फैसला लिया है. जिससे किसान 2 साल तक फसल नहीं बेच सकेंगे.

अंबाला में धान कटाई का सीजन शुरू होते ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सतर्क हो गया है. धान के अवशेष में लगने वाली आग को रोकने के लिए विभाग की ओर से गांव, खंड और जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है, अगर कोई किसान धान अवशेष में आग लगाता है तो उस किसान को विभाग की ओर से मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दो वर्ष के लिए रेड एंट्री किया जाएगा.

जिले में गांव में 429 टीम का किया गया गठन

वह किसान दो वर्ष के लिए न अपनी फसल बेच पाएंगे और न ही सरकारी योजना का लाभ मिलेगा. धान अवशेष जलाने पर किसानों पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी और जुर्माना भी लगेगा. कृषि विभाग की ओर से हर गांव में एक-एक टीम का गठन किया गया है. जिले में गांव में 429 टीम का गठन किया गया. इस टीम में पटवारी, पंचायत सचिव, कृषि विभाग कर्मचारी शामिल होंगे.

उल्लंघन किया तो दर्ज होगी FIR

खंड स्तर पर बीडीपीओ, एसएचओ, कृषि विभाग, केवीके अधिकारी और जिला स्तर पर डीडीए, प्रदूषण विभाग से एक्सईएन, एसडीओ, डीडीपीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएमईयू अधिकारी शामिल होंगे. खंड व जिला स्तर पर एक-एक टीम का गठन किया गया है. कृषि विभाग के DDA ने बताया किसानों को जागरूक किया जा रहा है. स्कूलों में बच्चों को भी जानकारी दी जा रही है. फिर भी किसानों ने उल्लंघन किया तो FIR दर्ज होगी, जुर्माना लगेगा और पोर्टल पर रेड एंट्री रहेगी जिससे किसान 2 साल तक फसल नहीं बेच पाएंगे.

Input By : Piush Jain
और पढ़ें
Published at : 20 Sep 2025 05:19 PM (IST)
Tags :
Ambala News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर से सीख लेकर गलवान की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया
Poonam Pandey Mandodari Role: लव कुश Ramlila में विवाद, संतों की आपत्ति पर पुनर्विचार
Alternative Fuels: India का ₹22 लाख करोड़ Fossil Fuel Import घटाने का लक्ष्य!
H-1B Visa Fee Hike: Donald Trump के फैसले से उद्योग जगत में खलबली!
Lalu Family Feud: 'आत्मसम्मान' की खातिर Rohini Acharya का राजनीति छोड़ने का संकेत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
जनरल नॉलेज
Foreign Lawsuit In India: क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
यूटिलिटी
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
हेल्थ
Navratri Fasting 2025: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget