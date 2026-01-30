हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाबोलेरो सवार हमलावरों का नारनौल में तांडव, युवक को घसीटकर पीटा, पुरानी रंजिश में हमला

बोलेरो सवार हमलावरों का नारनौल में तांडव, युवक को घसीटकर पीटा, पुरानी रंजिश में हमला

Narnaul News: हरियाणा के नारनौल में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर साइबर कैफे में जानलेवा हमला हुआ. बोलेरो सवार हमलावरों ने उसे बेरहमी से पीटा और घसीटा, यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में अपराध के हौसले बुलंद हैं. नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के गांव नांगल कालिया में पुरानी रंजिश के चलते एक 32 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए हमलावरों ने बस स्टैंड के पास स्थित एक साइबर कैफे में घुसकर युवक की बेरहमी से पिटाई की और उसे घसीटते हुए बाहर ले आए. यह पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

घायल युवक कुलदीप, जो पेशे से ड्राइवर है, ने पुलिस को बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा है. पिछले साल गांव के ही कर्मबीर ने कुलदीप के दोस्त अनूप के साथ मारपीट की थी. कुलदीप अक्सर अपने दोस्त अनूप के 'आयुष साइबर कैफे' पर आता-जाता था, जो कर्मबीर को नागवार गुजर रहा था. इसी बात को लेकर आरोपी कर्मबीर उससे रंजिश रखने लगा था.

बोलेरो से आए और शुरू कर दिया तांडव

वारदात बीती शाम करीब 6:30 बजे की है. कुलदीप अपने साथियों दलीप और विजयपाल के साथ साइबर कैफे में मौजूद था. तभी कर्मबीर अपने साले के साथ बोलेरो गाड़ी में वहां पहुंचा. आरोपियों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर हमलावरों ने कैफे का गेट तोड़ दिया और अंदर घुसकर कुलदीप पर हमला बोल दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी कुलदीप को बेरहमी से पीटते हुए और घसीटते हुए दुकान से बाहर सड़क पर ले आए.

पुलिसिया कार्रवाई और मेडिकल रिपोर्ट

घटना के बाद घायल कुलदीप को तुरंत नागरिक अस्पताल (CHC नांगल चौधरी) में भर्ती कराया गया. मेडिकल रिपोर्ट में कुलदीप के शरीर पर तीन गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज कब्जे में ले ली गई है और आरोपियों की पहचान हो चुकी है. पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

Input By : Deshraj Chauhan
और पढ़ें
Published at : 30 Jan 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
Narnaul News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

सारा अली खान ने दिया ओरी को जवाब? कहा, “जिंदगी में दिखावा कम…”
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
कुछ कुछ होता है में Shah Rukh के साथ काम करने पर क्या बोलीं Rani Mukerji
ABP Report: मियां बयान से असम में बवाल, सियासत गरमाई | Himanta Biswa Sarma | Muslim | Congress
Chitra Tripathi: मिया के नाम मुसलमानों को भड़काने का प्लान? | Himanta Biswa Sarma | Muslim |Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
शिक्षा
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget