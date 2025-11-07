हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: महेंद्रगढ़ में शराबी ने खुद अपने मकान में लगा दी आग, फिर करता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा

हरियाणा: महेंद्रगढ़ में शराबी ने खुद अपने मकान में लगा दी आग, फिर करता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा

Haryana News: महेंद्रगढ़ में नशे में धुत जयकुमार ने घर में आग लगा दी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ. उसकी बुजुर्ग मां को बचा लिया गया. दमकल विभाग ने आग बुझाई और गैस सिलेंडर निकालकर बड़ा हादसा टाला.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 07 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने ही घर के अंदर आग लगा दी. आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. शख्स ने जब घर में आग लगाई, तब उसकी मां भी अंदर ही थीं. पुलिस प्रशासन और आस-पड़ोस के लोगों की मदद से बुजुर्ग महिला को बचा लिया गया. 

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचीं दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया. यह वारदात शहर के शंकर कॉलोनी में हुई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

घर में आग लगाकर बाहर बैठ गया आरोपी

महेंद्रगढ़ की शंकर कॉलोनी में जयकुमार (पुत्र स्वर्गीय मक्खन लालका) का घर भी है. जय कुमार शराब का बहुत सेवन करता है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह नशे की हालत में था जब अपने घर के अंदर घुसा और आग लगाकर खुद बाहर आकर बैठ गया. 

घर में आग की लपटे उठती देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ लग गई. पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से घर में मौजूद जयकुमार की बुजुर्ग मां को बचा लिया गया. रसोई के अंदर पांच गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उनको बाहर निकाल दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

पुलिस वालों से ही नाराज था आरोपी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जय कुमार ने नशे की हालत में कबूला कि यह आग उसने ही लगाई थी. उसने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि उसकी बुजुर्ग मां किसी बात की शिकायत देने के लिए थाने गई थीं. थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और शिकायत दर्ज नहीं की थी. इस वजह से उसने अपने घर के अंदर आग लगा दी. उसने यह भी बताया कि वह बचपन से ही नशा करता है.

दमकल विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि उनको शंकर कॉलोनी में आग लगने की सूचना लगी थी. दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. उन्होंने यह भी बताया कि मकान के अंदर 5 गैस सिलेंडर थे, जिनको तुरंत कब्जे में ले लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया. 

आसपास के लोगों ने फायर डिपार्टमेंट का किया धन्यवाद

शहरवासी विकास तिवारी ने बताया कि आग बहुत तेज फैल चुकी थी. वे दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं कि सूचना मिलने के तुरंत बाद ही टीमें मौके पर पहुंच गईं. घर के अंदर चार-पांच सिलेंडर थे. अगर फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं आतीं तो अनहोनी हो सकती थी. 

Input By : देशराज चौहान
Published at : 07 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Haryana Police Mahendragarh News HARYANA NEWS
इंडिया
बिहार
इंडिया
मूवी रिव्यू
गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
