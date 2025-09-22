नवरात्रि पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कर दिया बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेगी राहत, जानें कैसे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रि के पहले दिन किसानों और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण बातें साझा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीजों पर सब्सिडी दी है और धान की खरीद भी शुरू हो गई है. इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना और उनके उत्पादन को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी का लाभ अब हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है और इसका उद्देश्य पूरे देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है.

सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि हर नागरिक देश के विकास में योगदान दे. इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयासों से राष्ट्र की प्रगति में भाग लेना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि भारत आज विश्व के अंदर आर्थिक रूप से चौथे स्थान पर है और आने वाले समय में देश और भी आगे बढ़ेगा. इस दिशा में प्रधानमंत्री ने ‘लॉकर फोर वॉकल’ जैसी पहल की ओर इशारा किया, जिससे देश के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मजबूती मिलेगी.

हरियाणा के लोग स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं- नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों और तकनीक को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जो भी देश के अंदर विकसित हो रहा है, उसका उपयोग करना चाहिए और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी चाहिए. सीएम सैनी ने लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी को अपनाएं और इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दें. उन्होंने कहा कि यह न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी देश के लिए फायदेमंद होगा.

हर नागरिक को देश के लिए देना चाहिए अपना योगदान

सीएम सैनी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण है युवाओं की सक्रिय भागीदारी और देशभक्ति की भावना है. उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक अपने प्रयासों से देश के लिए योगदान देगा, तो भारत जल्दी ही विश्व में अपनी ताकत के लिहाज से शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा.

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं किसान - सीएम

नायब सिंह सैनी ने लोगों से उम्मीद जताई कि आने वाले समय में राज्य और देश में स्वदेशी उत्पादों का महत्व और बढ़ेगा. इसके अलावा उन्होंने किसानों को भी यह संदेश दिया कि वे उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं. साथ ही कहा कि देश की प्रगति में हर व्यक्ति की भागीदारी अहम है. उन्होंने नवरात्रि के इस अवसर पर सभी नागरिकों से अपने कर्तव्यों को निभाने और स्वदेशी को अपनाने की अपील की. उनका मानना है कि यह सोच और व्यवहार ही भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना सकती है.

कुल मिलाकर सीएम के संदेश में किसानों, युवाओं और आम नागरिकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रोत्साहन था, जो देश की प्रगति और स्वदेशी उत्पादों के महत्व को बढ़ावा देने वाला है.