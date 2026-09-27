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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में युवती का फंदे से लटका मिला शव, ताऊ-मामा के अलग-अलग आरोप

गुरुग्राम में युवती का फंदे से लटका मिला शव, ताऊ-मामा के अलग-अलग आरोप

गुरुग्राम के हंस एन्कलेव में एक युवती का शव फंदे से लटका मिला है. मृतका अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रह

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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गुरुग्राम के सदर थाना एरिया के हंस एन्कलेव में युवती का शव फंदे से लटका मिला है. पुलिस को युवती के आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को मृतका के प्रेमी ने आत्महत्या किए जाने की बात कही. वहीं, मौके पर पहुंचे ताऊ ने मृतका के प्रेमी पर हत्या कर शव लटकाए जाने के आरोप लगाए हैं. उधर, सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पहुंचे मृतका के मामा ने ताऊ पर युवती की हत्या करने अथवा करवाने के आरोप लगाए हैं, ताकि युवती के नाम आने वाली उसके पिता की जमीन को हड़पा जा सके. 

वहीं मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद उसकी सुपुदर्गी लेने को लेकर मृतका के ताऊ और मामा के बीच भी विवाद हो गया. करीब तीन घंटे तक सदर थाना पुलिस की मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को समझाया गया और शव को मृतक के ताऊ के सुपुर्द किया गया ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके. वहीं पुलिस ने मृतक के ताऊ और मामा दोनों से ही शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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मृतका पीजी का बताकर रह रही थी लिव-इन रिलेशनशिप में 

जानकारी के मुताबिक मूल रूप से एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजीव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी भतीजी 22 वर्षीय तनिष्का राठौर गुरुग्राम के हंस एन्कलेव स्थित महादेव पीजी में रहती थी और सेक्टर-48 की एक कंपनी में बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्य करने के साथ ही स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही थी. करीब दो महीने पहले वह अपनी बहन के घर से पीजी में शिफ्ट हुई थी. यहां उन्हें पता लगा कि वह लिव-इन रिलेशनशिप में एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंदन शर्मा के साथ रह रही थी.  उन्हें पुलिस से सूचना मिली कि तनिष्का ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. 

जब वह व उनके परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो शव को पहले ही नीचे उतारा जा चुका था. जब उन्होंने पुलिस से शव उतारने के बारे में पूछा तो पुलिस ने बताया कि चंदन ने एक वीडियो उन्हें दी है जिसमें वह एक हाथ से वीडियो बनाता हुआ दरवाजा तोड़कर कमरे में आता है और पंखे से फंदा बनाकर लटकी तनिष्का के शव को नीचे उतारता है. उन्होंने बताया कि जब वह वीडियो उन्होंने देखी तो पाया कि तनिष्का बैड पर लगभग बैठी हुई है और उसके फंदा लगा हुआ है. 

ऐसे में उसकी आत्महत्या किए जाने की बात उनकी समझ से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि तनिष्का और चंदन के बीच ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और चंदन ने तनिष्का की हत्या कर मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर चंदन को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी.

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मामा तनिष्का के ताऊ पर लगाया हत्या का आरोप

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.  सूचना मिलते ही फरीदाबाद में रहने वाले तनिष्का के मामा और नाना भी गुरुग्राम पहुंच गए. पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तनिष्का के मामा देवेंद्र सिंह ने तनिष्का के ताऊ राजीव पर हत्या किए जाने के आरोप लगाए. देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि पूरा मामला जमीन हड़पने का है. तनिष्का जब एक वर्ष की भी नहीं थी तो उस वक्त उसके माता-पिता की मौत हो गई थी. ऐसे में तनिष्का उनके साथ फरीदाबाद में ही रह रही थी. करीब डेढ़ साल पहले वह घर से भाग गई थी जिसकी शिकायत उन्होंने फरीदाबाद के भूपानी थाने में दी थी.

इसके बाद तनिष्का को आगरा से वापस फरीदाबाद लाया गया था और यहां से उसके ताऊ के परिवार के साथ वह चली गई थी. करीब डेढ़ साल से तनिष्का अपने ताऊ के परिवार के साथ थी. आरोप है कि राजीव ने उसके हिस्से में आने वाली जमीन को हड़पने के लिए उसकी हत्या करा दी है ताकि यह जमीन उनके पास चली जाए. ऐसे में उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. 

पोस्टमार्टम हाउस बन गया था हंगामे का केंद्र

वहीं मामले में जब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपने की कार्रवाई शुरू की तो पोस्टमार्टम हाउस ही हंगामे का केंद्र बन गया. मामा और ताऊ के परिवार शव को अपने साथ ले जा कर अंतिम संस्कार किए जाने के लिए एक दूसरे के आमने सामने हो गए. मामले में पुलिस ने करीब तीन घंटे तक दोनों पक्षों को समझाया और दोनों पक्षों की सहमति से शव को ताऊ के परिवार को सौंप दिया. वहीं, मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 27 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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