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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत: घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, नशे में उतारा मौत के घाट

सोनीपत: घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, नशे में उतारा मौत के घाट

सोनीपत के गांव रहमाणा में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. महिला की आरोप उसके पति पर ही लगा है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 26 Sep 2026 04:54 PM (IST)
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हरियाणा के सोनीपत में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोनीपत के गांव रहमाणा में किसान के खेत में बने कमरे में रह रही 32 वर्षीय राजवंती की कस्सी (हथियार) से हमला कर हत्या कर दी गई. महिला के पति नरेश पर हत्या करने का आरोप है. दंपत्ति का 10 साल का बेटा भी है. पुलिस ने मामले की जांच कर दी है.

बताया जा रहा है कि दंपती के बीच अक्सर घरेलू कलह रहता था. आरोप है कि वारदात के समय नरेश शराब के नशे में था. घटना की सूचना मिलने पर मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया.

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घरेलू विवाद में की पत्नी की कस्सी से हत्या

मिली जानकारी के अनुसार मूलरूप से बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी नरेश कुमार अपनी पत्नी राजवंती और करीब दस साल के बेटे के साथ गांव रहमाणा  में किसान राजेंद्र के खेत में बने कमरे में रहते थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर अक्सर कहासुनी होती थी. नरेश ने शराब के नशे में व पुराने विवाद के चलते राजवंती पर कस्सी से हमला कर दिया. राजवंती के चेहरे, सिर व पेट पर कई वार किए गए हैं. हमले में महिला की मौत हो गई.

आरोपी की जल्द गिरफ्तारी

वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस प्रेस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि गांव रहमाणा से सूचना मिली थी कि एक महिला की हत्या कर दी गई है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि उसी के पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है. प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या घरेलू विवाद के चलते की गई है. पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है. जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Sonipat News HARYANA NEWS
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