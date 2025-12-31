हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक महिला को कार में लिफ्ट देने के बहाने उससे गैंग रेप किया गया. आरोप है कि आरोपी 2 घंटे तक महिला को कार में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर घुमाया. देर रात 3:00 बजे महिला को एसजीएम नगर के पास चलती कार से फेंक कर भाग गए.

महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया पीड़ित के परिजन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

मां से बहस के बाद सहेली के घर गई थी पीड़िता

पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की बहन ने शिकायत में बताया है कि रात 8:30 बजे उनके पास बहन की कॉल आई थी. उसे बताया गया कि घर में मां से कहा-सुनी हो गई है और वह अपनी सहेली के घर जा रही है. उसने कहा था कि फ्रेंड के घर से वह तीन घंटे में वापस आ जाएगी.

पीड़िता की बहन के मुताबिक, देर रात करीब 12:00 बजे पीड़िता कहीं जाने के लिए सवारी का इंतजार करने लगी. इसी दौरान वहां एक इको वैन रुकी जिसमें दो युवक पहले से बैठे हुए थे. आरोप है कि लिफ्ट देने के बाद दोनों युवक वैन को गुरुग्राम रोड की ओर ले गए. फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान मंदिर से आगे जाकर आरोपी कार चलाता रहा जबकि दूसरे ने महिला से रेप किया. 2 घंटे तक आरोपी वैन को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाता रहा.

वैन से सड़क पर फेंका गया, पीड़िता के सिर और चेहरे पर चोट

देर रात 3:00 बजे आरोपियों ने पीड़िता को चलती वैन से फेंका और भाग गए. सड़क पर गिरने से महिला के चेहरे और सिर पर चोट आई है. डॉक्टरों को उसके चेहरे पर टांके लगाने पड़े. देर रात पीड़िता ने अपनी बहन को कॉल कर इस बारे में बताया. बहन मौके पर पहुंची. इलाज के लिए पीड़िता को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसका फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है.