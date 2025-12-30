दिल्ली की 2023 बैच की IRS अधिकारी खुशबू ओबेरॉय और हरियाणा के भिवानी से ताल्लुक रखने वाले IRS अधिकारी राहुल सांगवान अब शादी करने जा रहे हैं. दोनों की मुलाकात यूपीएससी की तैयारी के दौरान हुई थी और समय के साथ उनकी दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में बदल गई.

परिवार की जानकारी के अनुसार, 10 जनवरी को दिल्ली के एक होटल में रिंग सेरेमनी होगी जिसमें लगभग 100 करीबी लोग शामिल होंगे. शादी समारोह सादगीपूर्ण तरीके से होगा लेकिन पारिवारिक रखा जाएगा, ताकि दोनों परिवार के सदस्य सहज महसूस करें.

परिवार की पहली सरकारी अधिकारी हैं खुशबू ओबेरॉय

खुशबू ओबेरॉय नई दिल्ली की रहने वाली हैं और एक बिजनेस परिवार से आती हैं. उनके पिता संजीव ओबेरॉय दिल्ली में होटल, बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन का व्यवसाय करते हैं. खुशबू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी इरविन कॉलेज से होम साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है. वर्तमान में वह आईआरएस (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) में प्रोबेशनर के रूप में सेवाएं दे रही हैं. चयन के समय उन्हें IPS का विकल्प भी मिला था, लेकिन उन्होंने IRS को चुना.

शिक्षा और प्रशासन में पारिवारिक विरासत संभाल रहे राहुल सांगवान

राहुल सांगवान का परिवार हरियाणा के भिवानी जिले के मिताथल गांव में रहता है, जबकि उनका मूल गांव चरखी दादरी जिले का चरखी गांव है. उनके पिता नीर सांगवान गांव में एक स्कूल का संचालन करते हैं और शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि उनकी मां उर्मिला आंगनवाड़ी वर्कर हैं.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की पढ़ाई की और अपनी स्कूली शिक्षा भिवानी से पूरी की. उन्होंने यूपीएससी में 508वीं रैंक प्राप्त कर आईआरएस चुना और इससे पहले हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा में 27वीं रैंक हासिल की.

एक ही पेशे में दोनों का समान सफर

दोनों अधिकारी दिल्ली की एक ही बैच के हैं और फिलहाल अपनी सेवाएं दिल्ली में ही दे रहे हैं. यूपीएससी की तैयारी के दौरान मिलने वाले इस जोड़े की कहानी प्रेरणादायक है क्योंकि दोस्ती, मेहनत और समान पेशे ने उन्हें न केवल करीब लाया, बल्कि जीवनसाथी के रूप में भी जोड़ दिया. उनकी शादी का कार्यक्रम पारिवारिक माहौल में होगा और यह जोड़ी अब अपने करियर और निजी जीवन में नया अध्याय शुरू करने जा रही है.