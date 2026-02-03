कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पूर्व भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष व बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य नेताओं पर सवाल उठाए. यह बयान प्रो रेसलिंग लीग के एक कार्यक्रम के बाद सामने आया है.

विनेश फोगाट ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अगर किसी रैपिड फायर में खेल मंत्री से पूछा जाए कि भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है, तो उनके मुंह से सीधे बृजभूषण सिंह का नाम निकलेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असली अध्यक्ष का नाम तक किसी को याद नहीं आता.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग के दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया बृजभूषण सिंह के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए विनेश ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं.

नेताओं पर नैतिकता छोड़ने का आरोप

विनेश फोगाट ने सिर्फ खेल मंत्री ही नहीं, बल्कि खासकर हरियाणा के कई नेताओं को भी निशाने पर लिया. उन्होंने लिखा कि ये नेता बिना किसी शर्म-लिहाज के बृजभूषण सिंह का चरणवंदन कर रहे थे. उनके मुताबिक, पहले राजनीति में नैतिकता और मर्यादा का एक आवरण होता था, जो अब पूरी तरह गायब हो चुका है.

उन्होंने यह भी कहा कि समाज में एक वर्ग ऐसा मानता है कि प्रो रेसलिंग लीग बृजभूषण सिंह द्वारा कुश्ती पर अपना दबदबा दिखाने का माध्यम है. विनेश ने इसे कुश्ती जगत के लिए गलत संकेत बताया.

अपने पोस्ट के अंतिम हिस्से में विनेश फोगाट ने कोर्ट में लंबित मामलों का हवाला दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि खेल मंत्री को कम से कम अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था. विनेश ने आरोप लगाया कि एक अवैध अध्यक्ष को सामाजिक वैधता देने का काम किया गया है. उन्होंने खेल मंत्री को तंज भरे लहजे में “धन्यवाद” और कहा, 'उन हरियाणा के नेताओं को भी जो बिन बात ही बृजभूषण के पैरों में चरण वंदना कर रहे थे!'