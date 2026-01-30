आने वाले दिनों में ठंड से आंशिक राहत

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में राज्य में ठंड से आंशिक राहत मिलने की संभावना है. औसत तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रहेगा. कुछ दिनों के लिए दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, यानी दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का अनुभव होगा.

इसके अलावा, ठंड के मौसम में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से सर्दियों की ठंड से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए गर्म कपड़े पहनना और बाहर निकलते समय आवश्यक सुरक्षा अपनाना जरूरी है. मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय निकलते समय घना कोहरा होने के कारण वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए.

