राज्य के अधिकांश शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है. राज्य में सबसे कम तापमान नलिया में 7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया. राजकोट में रात का तापमान 10 डिग्री, डीसा, अमरेली, भुज, दीव और दमन में 11 डिग्री, अहमदाबाद और पोरबंदर में 12 डिग्री और बड़ौदा में 13.8 डिग्री दर्ज किया गया.
Weather: गुजरात के पश्चिमी हिस्से और कच्छ में कड़ाके की ठंड, आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नहीं, जानिए
Gujarat Weather: गुजरात के पश्चिमी हिस्से और कच्छ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई जिलों में सुबह घना कोहरा और रात में तापमान 7-13.8 डिग्री दर्ज किया. आने वाले दिनों में गुजरात में बादल छाए रहेंगे.
Gujarat Weather Update: गुजरात के पश्चिमी हिस्से और कच्छ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई जिलों में बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक सुबह घना कोहरा देखने को मिल सकता है. हालांकि, 2 फरवरी के बाद ठंड में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है. 10 फरवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी और फरवरी के दूसरे हफ्ते में ठंड की मात्रा कम हो सकती है.
