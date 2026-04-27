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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरात'40-50 वर्षों तक BJP को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता' गुजरात में वोट डालने के बाद बोले TMC सांसद

'40-50 वर्षों तक BJP को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता' गुजरात में वोट डालने के बाद बोले TMC सांसद

TMC सांसद ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब गुजरात में नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में व्यापक स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Apr 2026 09:38 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद यूसुफ पठान ने अपने परिवार के साथ रविवार को गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में अपना वोट डाला. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की पसंद और सुशासन को प्रमुख कारक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में दशकों तक सत्ता में बनी रहेगी.

अपना वोट डालने के बाद पठान ने कहा, “मैं कहूंगा कि अगले 40-50 वर्षों तक गुजरात में भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता. चाहे कुछ भी हो, तथ्य तो तथ्य ही हैं. वास्तविकता यह है कि जो पार्टी मजबूत होती है, जनता के लिए काम करती है और जनता की पसंदीदा होती है, वही सत्ता में बनी रहती है. पूरे भारत में, विभिन्न राज्यों में, जिन पार्टियों का जनता समर्थन करती है और जिन्हें वे अपने लिए काम करने वाली मानती हैं, उन्हीं को वे पसंद करते हैं और वोट देते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरा जवाब यह है कि यहां के लोग भाजपा को पसंद करते हैं और विकास के आधार पर उसे वोट देते हैं, इसलिए भाजपा गुजरात में सत्ता में बनी रहेगी. इसी तरह, पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी जनता की पसंदीदा है क्योंकि वह जनता की आवाज उठाती है और उनके बीच काम करती है.”

पश्चिम बंगाल चुनाव पर बोले पठान

पश्चिम बंगाल में मतदान के रुझानों का हवाला देते हुए पठान ने कहा कि अगर इन 92 लाख मतदाताओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो भी मतदान प्रतिशत लगभग 80-81 प्रतिशत ही रहेगा. आंकड़ों में कोई खास बात नहीं है; यह तो बस गणना और प्रतिशत समायोजन का मामला है.

उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब गुजरात में नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में व्यापक स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं.

सरकारी व्यवस्था के अनुसार मतगणना 28 अप्रैल को होनी है.

Published at : 27 Apr 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
BJP Gujarat Politics Gujarat News Tmc Yusuf Pathan
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