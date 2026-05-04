LIVE: गुजरात की उमरेठ सीट पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

Umreth Bypoll Result 2026 Live Updates: गुजरात के आणंद जिले की उमरेठ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती सोमवार, 4 मई 2026 को की जाएगी. यह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोविंद परमार के निधन के कारण हुआ था. 23 अप्रैल को हुए मतदान में 306 मतदान केंद्रों पर 59.04 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

उमरेठ विधानसभा चुनाव (Umreth Bypoll 2026) में कुल पांच उम्मीदवार मैदान में हैं, हालांकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के हर्षद परमार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान के बीच माना जा रहा है. हर्षद परमार दिवंगत विधायक के पुत्र हैं.

सोमवार सुबह ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को खोला जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहां वल्लभ विद्यानगर के एक कॉलेज में मतगणना होगी.

चार बार विधायक रहे गोविंद परमार का 6 मार्च को 72 वर्ष की आयु में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया था.

हर्षद परमार और कांग्रेस के 62 वर्षीय चौहान, दोनों के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव है. चौहान वर्तमान में पार्टी के राज्य के केंद्रीय क्षेत्र के समन्वयक हैं और 2000 से 2015 के बीच लगातार तीन कार्यकाल तक उमरेठ तालुका पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं.