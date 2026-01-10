Gujarat Weather Update: गुजरात राज्य में वर्तमान में ठंड का पारा गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, राज्य में अभी भी अगले 48 घंटों तक कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहेगा. हालांकि, इस अवधि के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है, जिसके कारण ठंड में आंशिक कमी आएगी. वर्तमान में उत्तर-पूर्वी हवाओं के चलने के कारण राज्य भर में कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है.

आज का दिन सबसे ठंडा रहा

आज की बात करें तो, कच्छ का नलिया 4.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया है. उल्लेखनीय है कि, चालू सीजन का आज का दिन सबसे ठंडा रहा है. अन्य शहरों की स्थिति देखें तो, राजकोट में 9.4 डिग्री, डीसा में 10.1 डिग्री और अहमदाबाद में 11.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

गुजरात में वर्तमान में ठंड का स्तर बढ़ा है. पिछले एक सप्ताह से राज्य के अधिकांश क्षेत्र में अच्छी ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने भी आगामी 20 जनवरी तक ठंड से कोई राहत न मिलने की भविष्यवाणी की है. दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान है. तो कच्छ और उत्तर गुजरात के क्षेत्र में ठंड के साथ थोड़ी हवा की गति भी रहेगी, गुजरात में वर्तमान में दिन का तापमान भी नीचे जाने से अच्छी ठंड पड़ रही है.

तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया

गुजरात में वर्तमान में अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया है तो रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे चला गया है. आगामी 20 जनवरी तक इस तापमान की स्थिति यथावत रहने की संभावना है जिसके कारण आगामी दिनों में ठंड की स्थिति भी यथावत रहेगी यानी कि 20 जनवरी तक अच्छी ठंड पड़ेगी.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आगामी दिनों में कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उल्लेखनीय है कि, गुजरात में इस वर्ष दिसंबर में न के बराबर ठंड पड़ी थी हालांकि जनवरी की शुरुआत से शीतकाल ने जमावट की है. जब तक उत्तर भारत की ठंडी हवा को अवरुद्ध करने वाली कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम नहीं बनेगी तब तक ठंडी हवा आती रहेगी और गुजरात में ठंड पड़ती रहेगी, उल्लेखनीय है कि, उत्तर भारत में वर्तमान में हिमपात हो रहा है और कोल्डवेव की स्थिति है. जिसके प्रभाव से गुजरात में अच्छी ठंड पड़ रही है.

अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री घटा

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अहमदाबाद सहित राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री घटा. दिन भर चली हवा के कारण ठंड का प्रकोप महसूस हो रहा है...अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया है. दिल्ली-NCR सहित पूरे उत्तर भारत में धुंध और ठंड का कहर जारी है. दिल्ली में तापमान गिरकर 5.8 डिग्री पर पहुंच गया है. 13 राज्यों में अगले 5 दिनों तक सुबह धुंध का अलर्ट..पहाड़ी राज्यों में हिमपात की भी चेतावनी है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि, आने वाले दिनों में उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में ठंड और तेज होगी. कोल्डवेव का दौर जारी रहने की संभावना है, और कई क्षेत्रों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई क्षेत्रों में ठंड की भविष्यवाणी की है. IMD के मुताबिक, अगले पांच से सात दिनों में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्व भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई क्षेत्रों में घना कोहरा रहने की संभावना है.