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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Weather: गुजरात में फिर गहराया 'मावठा' का संकट, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बेमौसम बारिश का अलर्ट

Gujarat Weather: गुजरात में फिर गहराया 'मावठा' का संकट, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बेमौसम बारिश का अलर्ट

Gujarat Weather: 28 मार्च से गुजरात में मौसम बदलने के संकेत हैं. कई इलाकों में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने 2 अप्रैल तक मावठा की संभावना जताई है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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Gujarat Weather Update: मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने फिर एक बार बेमौसम बारिश और मावठा को लेकर भविष्यवाणी की है.  उनकी भविष्यवाणी के अनुसार गुजरात में 28 मार्च से वातावरण में बदलाव आएगा.  28 मार्च से 2 अप्रैल तक मावठा की संभावना उन्होंने व्यक्त की है. उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई है. 

सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ भागों में भी मावठा की भविष्यवाणी की गई है. दक्षिण गुजरात के वातावरण में भी बदलाव आएगा.  मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल की भविष्यवाणी के अनुसार, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बारिश की संभावना होने के कारण किसानों को सावधानी रखनी पड़ेगी.  उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के  कुछ भागों में भारी हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. दक्षिण गुजरात में मौसम में बदलाव आने की संभावना है. 

मौसम विभाग ने राज्य में 4 अप्रैल तक बारिश की भविष्यवाणी की

राज्य में गत सप्ताह से वातावरण में बदलाव आया है. एक के बाद एक सिस्टम एक्टिव होने से बादल छाए वातावरण के बीच अनेक जगह गरज के साथ बारिश हुई है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी वातावरण में बदलाव के संकेत दिए हैं. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राज्य में लगभग 4 अप्रैल तक बादल छाए वातावरण के बीच छिटपुट हल्की बारिश का अनुमान है. इसके साथ तापमान का पारा भी गिरेगा. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. जो कि बेमौसम बारिश के अनुमान ने किसानों की चिंता बढ़ाई है.

खास करके बागवानी खेती करने वाले किसान चिंता में पड़ गए हैं. आम का फसल फिलहाल तैयार होने के समय है. तब इस समय वातावरण में बदलाव आम की फसल खराब होने के संकेत देते हैं, आम का बाग रखने वाले किसान चिंता में पड़ गए हैं.

गुजरात में वातावरण में बदलाव के संकेत

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, आगामी तीन दिन तक अभी भी बादल छाए वातावरण रहेगा और नमी वाले हवा के कारण इस बादल छाए वातावरण के बीच कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है. गुजरात में दो और सिस्टम आने वाले हैं. इन दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर से गुजरात में वातावरण में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. ये दो सिस्टम कितने मजबूत होंगे उस पर बेमौसम बारिश का आधार है. 

अगर सिस्टम मजबूती से आगे बढ़ेगा तो फिर गुजरात के ज्यादातर इलाके में मावठा का संकट है, लेकिन अगर सिस्टम कमजोर होगा तो बादल छाए वातावरण के बीच कहीं-कहीं छिटपुट बेमौसम बारिश  होगी. वर्तमान स्थिति के आकलन के अनुसार 28 से 30 तक बेमौसम बारिश की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है. इस दौरान खास करके कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात के  इलाके में बेमौसम बारिश हो सकती है.

इस समयावधि के दौरान कुछ जगह हल्की तो कुछ जगह हल्की से अधिक मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में भारी हवा और गरज के साथ भी बारिश हो सकती है. संक्षेप में कहें तो गुजरात में बादल छाए वातावरण के बीच 4 अप्रैल तक बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा की गई है. 

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Published at : 25 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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