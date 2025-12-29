सूरत: काम में हाथ न बंटाने को लेकर पिता ने डांटा, नाराज होकर 23 वर्षीय युवक ने कर ली आत्महत्या!

सूरत में शुक्रवार (26 दिसंबर) रात एक 23 वर्षीय युवक ने पिता की डांट से आहत होकर अपने घर की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना शहर के रामपुरा इलाके में स्थित हमद पार्क आवासीय सोसायटी में हुई. पुलिस ने रविवार (28 दिसंबर) को इस मामले की जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार, युवक का नाम मोहम्मद दानिश मोतियानी था. वह अपने पिता की हीरे की पॉलिशिंग की दुकान में मदद करता था और कभी-कभी ऑटो रिक्शा चालक के रूप में भी काम करता था. घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, दानिश का अपने पिता से झगड़ा हुआ था. पिता ने उसे घर से बाहर ज्यादा समय बिताने और काम में ध्यान नहीं देने के कारण डांटा.

चौथी मंजिल से कूदकर युवक ने की आत्महत्या

जानकारी के अनुसार, झगड़े के बाद दानिश कथित रूप से अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया और अपने घर की चौथी मंजिल से कूद गया. पुलिस के अनुसार, कूदने के कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आईं. परिजन और पड़ोसियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया मामला

लालगेट पुलिस थाने के निरीक्षक आरएम ठाकुर ने बताया कि मामले को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है और जांच जारी है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मौत वास्तव में आत्महत्या थी या कोई और कारण था.

इस घटना ने परिवार और पड़ोसियों को झकझोर दिया है. पड़ोसी और परिजन दानिश के अचानक इस कदम से गहरे सदमे में हैं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पारिवारिक विवाद या तनाव की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मदद लें.

