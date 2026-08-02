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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातसूरत में किम नदी का कहर जारी, कई गांव डूबे, हाईवे भी जलमग्न

सूरत में किम नदी का कहर जारी, कई गांव डूबे, हाईवे भी जलमग्न

Surat Flood News: गुजरात के सूरत में किम नदी के उफान से कई गांव जलमग्न हो गए हैं. किम-ओलपाड स्टेट हाईवे दो दिनों से डूबा है, 4 हजार से ज्यादा लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 10:01 PM (IST)
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गुजरात के सूरत जिले में किम नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात गंभीर बने हुए हैं. नदी के उफान की वजह से किम-ओलपाड स्टेट हाईवे (SH-65) पूरी तरह पानी में डूब गया है. पिछले दो दिनों से इस हाईवे पर आवाजाही बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा है.

ओलपाड और मंगरोल के कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी

किम नदी का बाढ़ का पानी ओलपाड और मंगरोल तालुकों के कई निचले इलाकों में अब भी जमा हुआ है. खेत, सड़कें और घरों के आसपास पानी भर जाने से लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए हैं. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है.

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सूरत के डीएम तेजस परमार ने बताया कि जो ग्रामीण इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां से अब तक 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने किम नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे जोखिम न लें और समय रहते सुरक्षित जगहों पर चले जाएं.

डीएम तेजस परमार ने बताया कि किम नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद शुक्रवार से ही निचले इलाकों से लोगों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया था और यह अभियान अभी भी जारी है.

एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीम भी तैनात

प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है. मांडवी में पहले से एक एसडीआरएफ टीम तैनात थी, जबकि शनिवार सुबह ओलपाड में एक अतिरिक्त एसडीआरएफ टीम भेजी गई है.

प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जाएंगे. लोगों से प्रशासन की सलाह मानने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके.

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Published at : 02 Aug 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Surat News Kim River Surat Flood
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