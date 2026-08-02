सूरत में किम नदी का कहर जारी, कई गांव डूबे, हाईवे भी जलमग्न

गुजरात के सूरत जिले में किम नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात गंभीर बने हुए हैं. नदी के उफान की वजह से किम-ओलपाड स्टेट हाईवे (SH-65) पूरी तरह पानी में डूब गया है. पिछले दो दिनों से इस हाईवे पर आवाजाही बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा है.

ओलपाड और मंगरोल के कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी

किम नदी का बाढ़ का पानी ओलपाड और मंगरोल तालुकों के कई निचले इलाकों में अब भी जमा हुआ है. खेत, सड़कें और घरों के आसपास पानी भर जाने से लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए हैं. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है.

अहमदाबाद का मौसम: सूरत में बारिश का रेड अलर्ट, फैक्ट्रियां बंद

#WATCH | Gujarat | The waters of the Kim River cause massive devastation in Surat district, completely flooding the Kim-Olpad State Highway (SH-65), which has remained submerged for the past two days.



Floodwaters from the Kim River remain stagnant in several villages across… pic.twitter.com/eHoNjNmVee — ANI (@ANI) August 2, 2026

सूरत के डीएम तेजस परमार ने बताया कि जो ग्रामीण इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां से अब तक 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने किम नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे जोखिम न लें और समय रहते सुरक्षित जगहों पर चले जाएं.

डीएम तेजस परमार ने बताया कि किम नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद शुक्रवार से ही निचले इलाकों से लोगों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया था और यह अभियान अभी भी जारी है.

एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीम भी तैनात

प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है. मांडवी में पहले से एक एसडीआरएफ टीम तैनात थी, जबकि शनिवार सुबह ओलपाड में एक अतिरिक्त एसडीआरएफ टीम भेजी गई है.

प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जाएंगे. लोगों से प्रशासन की सलाह मानने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके.

पति के ऑस्ट्रेलिया में होने का रचा ड्रामा, जामनगर में दफन मिला शव