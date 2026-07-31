पति के ऑस्ट्रेलिया में होने का रचा ड्रामा, जामनगर में दफन मिला शव

गुजरात के जामनगर से फिल्म 'दृश्यम' की कहानी से मिलती-जुलती एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दो साल पहले लापता हुए एक युवक की गुमशुदगी का मामला अब हत्या की गुत्थी में बदल गया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.

इसके बाद फैक्ट्री के अंदर गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया था. उप प्रभागीय न्यायाधीश (SDM) की मौजूदगी में पुलिस ने खुदाई कर शव के अवशेष बरामद किए हैं. इस खुलासे से पूरे गुजरात में सनसनी फैल गई है.

<a title="Hindi News" href="https://www.abplive.com/" data-type="interlinkingkeywords">Hindi News</a> | 31 July News" src="https://www.youtube.com/embed/lrUe5iv74Lo" width="951" height="535" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

क्या है मामला?

जामनगर के दरड़ इलाके स्थित शिवम पार्क से सामने आई यह वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दो साल पहले दर्ज हुई गुमशुदगी की शिकायत की जांच करते-करते पुलिस एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री तक पहुंची, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक जिग्नेश मावडिया अपनी पत्नी को कथित तौर पर प्रताड़ित करता था. इसी दौरान महिला का परिचय निलेश नाम के युवक से हुआ और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. पति से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची.

कैसे की महिला ने पति की हत्या?

योजना के तहत जिग्नेश को फैक्ट्री में पार्टी के बहाने बुलाया गया. वहां उसके पेय में कथित तौर पर सायनाइड मिलाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी ने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर उसकी शराब में साइनाइड मिलाकर उसे मार डाला था. इसके बाद फैक्ट्री परिसर में करीब 12 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया, ताकि किसी को हत्या की भनक न लगे.

कैसे सामने आई हत्या की साजिश?

हत्या के बाद पत्नी लगातार दो साल तक परिवार को यही बताती रही कि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है. जब भी परिवार संपर्क नंबर मांगता, वह कहती कि जिस कंपनी में वह काम करता है, वहां फोन पर बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से संपर्क करने की बात कही, तो पत्नी टूट गई और उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपी महिला की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची और SDM की मौजूदगी में खुदाई कर शव के अवशेष बरामद करने की कार्रवाई शुरू की. फिलहाल पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है. पुलिस अब फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.

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