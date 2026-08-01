अहमदाबाद का मौसम: सूरत में बारिश का रेड अलर्ट, फैक्ट्रियां बंद

गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में 'रेड अलर्ट' जारी किया है. अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है.

सूरत कलेक्टर ने भारी बारिश के कारण एक और दो अगस्त को दो दिनों के लिए फैक्ट्रियां बंद रखने और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया है.

गुजरात के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में शनिवार (01 अगस्त) को हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. खास तौर से सूरत और नवसारी जिलों के प्रभावित इलाकों से 27,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है जबकि 53 अन्य लोगों को बचाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है.

NDRF, एसडीआरएफ और सेना के जवानों की तैनाती

सूरत जिले की अंबिका तहसील में शनिवार सुबह छह बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान 611 मिमी तक बारिश दर्ज की गई. अलग-अलग जिलों के लिए मौसम विभाग के ‘रेड’ और ‘ऑरेंज’ अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली थीं. इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया. प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया.

बांधों में जलस्तर बढ़ने के कारण हाई अलर्ट

बारिश को लेकर रेड अलर्ट ऐसे वक्त में जारी किया गया है, जब महज एक हफ्ते पहले ही दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में बारिश ने भारी तबाही मचाई थी. स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के अनुसार, दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, भरूच और तापी के साथ-साथ मध्य गुजरात के खेड़ा और आणंद उन जिलों में शामिल हैं, जहां 400 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई. भारी बारिश के बीच, राज्य के 206 बांधों में से 22 बांधों में जलस्तर बढ़ने के कारण उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है.

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