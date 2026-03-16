Gujarat: शादी से 14 साल की लड़की को किया किडनैप, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप
Surat News: गुजरात के सूरत में एक 14 साल की नाबालिग लड़की को शादी समारोह से उठाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
Gujarat News: गुजरात के सूरत जिले के उमरपाड़ा तालुका से एक अत्यंत सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की को शादी समारोह से उठाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उमरपाड़ा इलाके में शादी समारोह चल रहा था. इस अवसर पर नाबालिग लड़की मौजूद थी, तभी चार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया. आरोपियों ने नाबालिग लड़की को पास की एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसको डरा-धमकाकर गैंगरेप किया गया.
पीड़िता ने परिवार को आपबीती सुनाई
उल्लेखनीय है कि रेप की शिकार नाबालिग लड़की ने अपने परिवार को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद बेटी की बात सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. परिवार ने तुरंत पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने भी घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और जांच शुरू कर दी. 14 साल की बच्ची के साथ हुई इस घटना से हर कोई चौंक गया है.
रेप से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज
इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए सूरत जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश गढ़िया सहित वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने अपराध की गंभीरता को समझते हुए पॉक्सो (POCSO) एक्ट और रेप से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सूरत जिला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है. चार आरोपियों में से एक नाबालिग निकला है. घटना के बाद उमरपाड़ा तालुका में लोगों में आरोपियों के खिलाफ भारी आक्रोश है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है.
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Source: IOCL