गुजरात में कल कैबिनेट विस्तार, रिवाबा जडेजा और हर्ष सांघवी को लेकर आई बड़ी खबर

गुजरात में शुक्रवार (17 अक्टूबर) को कैबिनेट का विस्तार होगा. करीब 20 मंत्रियों को जगह मिल सकती है. हर्ष सांघवी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. अभी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर थे. इनके अलावा ईश्वर सिंह पटेल, रमेश भाई कटारा, रिवाबा जडेजा, पूनम भाई बरांडा, ईश्वर भाई परमार और मनीषा बेन वकील को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है.

क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं रिवाबा जडेजा

रिवाबा जडेजा गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से विधायक हैं. उन्हें बतौर महिला और युवा नेता के तौर पर कैबिनेट में जगह मिल सकती है. वो भारत के हरफनमौला क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं.

16 मंत्रियों ने आज दिया इस्तीफा

गौरतलब है कि गुरुवार को कैबिनेट विस्तार से एक दिन पहले सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. राज्य सरकार ने सुबह ही घोषणा कर दी थी कि सीएम भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे.

साढ़े 11 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट विस्तार शुक्रवार सुबह साढ़े 11 बजे होगा. गुजरात की मौजूदा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री पटेल सहित 17 मंत्री हैं.

गुजरात में 27 मंत्री हो सकते हैं

आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जबकि इतने ही राज्य मंत्री (एमओएस) हैं. कुल 182 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में सदन की कुल संख्या का 15 फीसदी या 27 मंत्री हो सकते हैं.

12 दिसंबर 2022 को दूसरी बार सीएम बने भूपेंद्र पटेल

इस महीने की शुरुआत में गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष बने थे. भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि ये फेरबदल गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा करने के उद्देश्य से है. यह फेरबदल नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की नियुक्ति के कुछ दिनों बाद हो रहा है. साथ ही, 2027 के राज्य चुनावों से पहले, बीजेपी नए समीकरणों को परखने की कोशिश करेगी.