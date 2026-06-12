अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने गुरुवार को एयर इंडिया विमान दुर्घटना की पहली बरसी पर हादसे में जान गंवाने वाले 260 लोगों को श्रद्धांजलि दी. अस्पताल परिसर में आयोजित प्रार्थना सभा में मृतकों की याद में 260 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया.

प्रार्थना सभा बीजे मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई. सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. राकेश जोशी ने कहा, “हमने 260 लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप 260 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है.” इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया.

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दुर्घटना की याद में सुंदरकांड पाठ

दुर्घटना में मारे गए 14 वर्षीय आकाश पटनी के परिवार ने शाम को शाहीबाग इलाके में घोड़ा कैंप रोड पर क्रैश वाली जगह के पास सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया. आकाश अपनी मां को लंच देने गया था, लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई. उसकी मां सीताबेन अभी भी जलने के निशानों से जूझ रही हैं. पिता सुरेशभाई पटनी ने कहा कि वे अपने बेटे और अन्य पीड़ितों को याद करते हुए यह कार्यक्रम कर रहे हैं.

बता दें कि 12 जून 2025 को लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-171 सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद मेघानीनगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इसमें विमान में सवार 241 लोगों और जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गई थी. एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया था.

अस्पताल बना था आपातकालीन केंद्र

दुर्घटना के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल आपातकालीन प्रतिक्रिया का केंद्र बना था. 71 घायलों का यहां इलाज किया गया. अधिकांश शव बुरी तरह जल गए थे, इसलिए DNA मैचिंग के जरिए पहचान की गई.

परिवारों का दर्द अभी भी ताजा

आकाश की मां सीताबेन ने कहा, “मैंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह जल गया।” एक साल बाद भी परिवार उस खालीपन से उबर नहीं पाया है. आकाश परिवार के चार बच्चों में सबसे छोटा था और उससे बड़ी तीन बहनें थीं. अब, एक साल बाद भी पटनी परिवार उस बच्चे को खोने का गम मना रहा है.

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