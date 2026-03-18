दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश, दो दिनों के लिए येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (18 मार्च) की शाम को मौसम का मिजाज बदल गया. दोपहर खिली धूप के बाद शाम को दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी चली. दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई. बारिश की वजह से दिल्ली में कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुई. इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर सहित हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की अधिक संभावना है.

गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार (18 मार्च) से शुक्रवार (20 मार्च) तक राजधानी में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. IMD ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है.

अगले दो घंटे में कहां-कहां मौसम के बदलने का अनुमान?

हरियाणा: यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, राजौंद, असंध, सफीदों, जींद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मातनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल.

VIDEO | Delhi: Heavy rain hits the national capital. Visuals from Indira Bhawan. pic.twitter.com/NvLq8EuVEo — Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2026

उत्तर प्रदेश: सहारनपुर, गंगोह, देवबंद, नजीबाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, बिजनौर, खतौली, सकौती टांडा, हस्तिनापुर, चांदपुर, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, अमरोहा, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, रामपुर, पिलखुआ, हापुड़, गुलावठी, सियाना, संभल, बिलारी, मिलक, सिकंदराबाद, चंदौसी, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, बहजोई, बरेली, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, डिबाई, नरौरा, गभाना, सहसवान, जट्टारी, अतरौली, बदायूं, खैर, अलीगढ़, कासगंज, नंदगांव, इगलास, सिकंदरा राऊ, गंजडुंडवारा, बरसाना, राया, हाथरस, मथुरा, जलेसर, एटा, सादाबाद.

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राजस्थान: भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपूतली, अलवर, विराटनगर, नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, नदबई, भरतपुर, महुआ, मेहंदीपुर बालाजी.

बता दें कि राजधानी में बुधवार सुबह मौसम सुहावना रहा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है. पालम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक 18.1 डिग्री रहा, जबकि लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सभी वेधशालाओं में से रिज में सबसे कम 16.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और आयानगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक था.

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