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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में बदलने वाला है मौसम! बारिश की संभावना, धूल भरी तेज आंधी का अलर्ट जारी

Delhi Weather: दिल्ली में बदलने वाला है मौसम! बारिश की संभावना, धूल भरी तेज आंधी का अलर्ट जारी

Delhi Weather Today: नॉर्थ-वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और साउथ-ईस्ट दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया. ये अलर्ट गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की आशंका को दिखाता है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 07:43 PM (IST)
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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ वर्षा तथा धूल भरी तेज आंधी चलने की आशंका को देखते हुए ‘ऑरेंज’ और ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट' (तैयार रहें) जारी किया है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बारिश तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है.

उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है. यह अलर्ट गरज के साथ बारिश होने तथा तेज हवाएं चलने की आशंका को दर्शाता है. इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

धूल भरी आंधी के पीछे क्या है वजह?

विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के ऊपर बने एक चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में धूल भरी आंधी चल सकती है. यह परिसंचरण प्रणाली राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से रेत एवं धूल को दिल्ली की ओर ला सकती है.

भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद!

मौसम के इस बदलते मिजाज से भीषण गर्मी से तात्कालिक राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इससे हवा की गति और शहर की वायु गुणवत्ता में अचानक बदलाव भी आ सकते हैं.

Published at : 28 Apr 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
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